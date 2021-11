Annerie (28) wil mini-boompjes tweede leven geven in Zeeland

Annerie van Gorsel uit Hulst vindt het zonde dat zaailingen vaak worden weggemaaid, terwijl ze elders een mooie plek kunnen krijgen. (foto: Omroep Zeeland)

Zaterdag 27 november is de nationale Doneer een zaailing dag. Op die dag, maar eigenlijk in de hele periode tot maart, worden in heel Nederland zaailingen verzameld uit particuliere tuinen, parken en natuurgebieden. Doel is om een miljoen stekken of boompjes van een halve tot twee meter groot - waarvoor geen plek is in de achtertuin of plantsoen of die geen kans maken naast zijn grotere soortgenoot - een nieuw plekje te geven. Waar ze wél alle ruimte hebben om op te groeien tot volwassen bomen.

Annerie van Gorsel uit Hulst, lid van de Partij voor de Dieren in Zeeland, heeft het initiatief genomen om de actie ook in Zeeland uit te zetten. In de provincie worden in totaal 16.000 bomen gezocht voor buurttuinen, voedselbossen, schoolpleinen of andere groeninitiatieven.

Zeeuwse Bosvisie

De actie van Meer Bomen Nu sluit volgens haar mooi aan bij de Zeeuwse Bosvisie van de provincie. Streven is om voor 2030 425 hectare bos erbij te krijgen. De 28-jarige Van Gorsel heeft dan ook alle Zeeuwse gemeenten aangeschreven met de vraag of ze oogstlocaties of zogenaamde bomenhubs hebben. Dit zijn plekken waar de zaailingen tijdelijk kunnen worden bewaard, totdat ze naar de nieuwe eigenaar gaan.

Euregiotuinen Oostburg

Van Gorsel had haar oog ook laten vallen op de Euregiotuinen in Oostburg, het bijna twintig jaar lang verlaten tuinencomplex aan de rand van Oostburg. "Daar wordt al heel lang niets aan gedaan en barst het ongetwijfeld van de zaailingen", denkt ze. Voordat recreatieondernemer Eric van Damme er aan de slag gaat met zijn plannen voor een recreatiepark, zou Van Gorsel de miniboompjes die mogelijk moeten verdwijnen, heel graag willen redden.

Ook de stichting Euregiotuinen voor Ons die fel tegen de plannen voor het Regiopark is, vindt dat een goed idee. Die zou het liefst willen dat de verwilderde tuinen helemaal gespaard blijven en een natuurbestemming krijgen. "Maar dat staat hier los van. Al vind ik het persoonlijk ook jammer van de Euregiotuinen."

Elderschans of Groede Podium wellicht

Voor de gemeente Sluis, nu nog eigenaar van het terrein, is die locatie echter 'geen optie'. Maar er zijn wel andere plaatsen waar de vrijwilligers van Meer bomen nu misschien zaailingen kunnen oogsten, laat de gemeente haar weten. Te denken valt aan het Bunkerbos in IJzendijke, de Elderschans in Aardenburg of Groede Podium. Ook de gemeente Terneuzen reageerde positief op haar vraag. Die heeft mogelijk twee bomenhubs in de aanbieding.

Van Gorsel is blij dat de eerste aanbieders zich nu melden. Een datum voor de oogstactie heeft ze nog niet, omdat ze afhankelijk is van de hulp van vrijwilligers.

Wie zaailingen heeft of wil meehelpen oogsten, kan zich melden bij zeeland@partijvoordedieren.nl.

