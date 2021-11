Kadavers Oranjezon trekken vervlogen raven aan

Tien meter van het doorgaande bospad wijst Marcel Klootwijk van Het Zeeuwse Landschap naar twee dode reeën. Het zijn vooral vliegen, vliegenlarven en aaskevers die op de kadavers zitten, maar het kadaver trekt veel meer dieren aan.

Bij het project 'Dood doet leven' wordt meer biodiversiteit in het natuurgebied gebracht. Door middel van camera's bij de kadavers wordt onderzoek gedaan. Volgens Klootwijk zijn er bijvoorbeeld al eksters, vossen en buizerds aangetroffen. Maar ook een bijzonder koppel raven.

Raaf sinds 19e eeuw

"Dat was voor ons wel een grote verrassing", vertelt Marcel Klootwijk. "Het was sinds het begin van de 19e eeuw, dat er een raaf is aangetroffen op Walcheren. En dat allemaal door een natuurlijk proces."

Een van de raven boven Oranjezon (foto: Lenn van de Zande)

De kadavers in Oranjezon zijn een beetje uit het zicht gelegd. Dat is zo gedaan om dieren in rust van het dier te kunnen profiteren. Het is niet gedaan om een onaangename ontmoeting met een dood dier te gaan. "Het is onderdeel van de natuur", zegt Klootwijk. "We hebben het over geboren en hoe mooi dat allemaal is bij jonge dieren, maar dit is minstens zo belangrijk. Als je het goed bekijkt is het ook niet eng."

Slikken van de Heen

Het project is een samenwerking tussen Het Zeeuwse Landschap, ARK Natuurlijkontwikkeling, Free Nature en Provincie Zeeland. Naast Oranjezon worden ook op de Slikken van de Heen bij Sint Philipsland, kadavers neergelegd.