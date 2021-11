Goedemorgen! Mannendag, raven in Oranjezon en Zeelandverlaters

Vandaag wordt de eerste boosterprik gezet in Zeeland. 80-plussers die een brief hebben gekregen van het RIVM kunnen vanaf deze ochtend terecht voor het extra vaccin tegen het coronavirus. Na de 80-plussers volgen de 60- tot 79-jarigen en het zorgpersoneel met direct patiëntcontact. Vandaag lees je bij ons meer over dit onderwerp.

Raven in Oranjezon

Nee, daarmee bedoelen we niet de illegale feesten, maar de vogel. Want die is terug in Oostkapelle. In het natuurgebied Oranjezon zijn ze bezig met het project 'Dood doet leven'. Daarbij plaatsen ze kadavers van aangereden dieren in het natuurgebied en met camera's houden ze nauwlettend in de gaten wat er allemaal op afkomt. Zo zijn er er al twee raven gespot, die al sinds de 19e eeuw niet meer in het gebied voorkomen.

Een van de raven boven Oranjezon (foto: Lenn van de Zande)

Wat houdt jongeren na hun studie in Zeeland? Dat is de vraag waar onderwijsinstellingen HZ University of Applied Sciences en Scalda onderzoek naar doen. Komend voorjaar worden de resultaten verwacht. Maar wat denk jij? Hoe zorgt de provincie ervoor dat er meer jongvolwassenen in deze omgeving blijven wonen? Stuur ons jouw suggestie via WhatsApp naar telefoonnummer 06-53289868.

De blaadjes vallen van de bomen in Oostkapelle (foto: Tanja van Eenennaam)

Het weer

Het weer is vandaag, net als gisteren, vrij zacht. Vanochtend is er veel bewolking, maar de temperatuur is al gelijk rond de 11 graden. Vanmiddag komt de zon af en toe haar gezicht laten zien. De wind waait vanuit het zuidwesten. Het wordt maximaal 13 graden.