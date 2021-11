Zeeuwse bietenoogst is zoete wraak op slechte oogst van vorig jaar

Boer Leo Dekker uit Zuidzande is tevreden over zijn suikerbieten. Met een geoefende beweging trekt hij een suikerbiet uit zijn akker: "Mooi he? Prachtige kleur, blank en een beetje groen, wortels eraan en Zeeuwse klei."

Dit jaar hebben de suikerbieten zo'n 18 procent suiker. Daar is Dekker ruimschoots tevreden mee want vorig jaar kwamen de suikerbieten niet bij dat percentage in de buurt: "Het was toen erg droog. In de maanden mei, juni en juli hadden we geen regen. We hadden heel veel moeite om aan de landelijke norm van 17 procent suiker in de bieten te voldoen", legt Dekker uit.

Prachtige dikke bieten

De weersomstandigheden waren dit jaar een stuk gunstiger: "We hebben in maart, april en mei mooie, vruchtbare maanden gehad met regelmatig wat regen. Dat heeft gezorgd voor prachtige dikke bieten met een goed gehalte suiker."

Voldoende zon is essentieel

Niet alleen regen is van belang voor goede bieten, ook voldoende zon is volgens Dekker essentieel: "Zon wordt door het bietenblad omgezet in suikers. Als je voldoende zon hebt, krijg je een mooi blad dat goed kan functioneren en zo suiker kan vormen."

Boer Leo Dekker is blij met zijn suikerbietenoogst (foto: Omroep Zeeland)

De suikerbieten gaan op transport naar de suikerfabrieken van Cosun in Bergen op Zoom en Groningen. Daar worden de bieten verwerkt tot suiker. Die suiker wordt vooral gebruikt voor frisdranken en bakkerijproducten: "De bakkers kunnen dit jaar met kerst weer tekeer gaan want er is voldoende suiker op voorraad."

Je werkt er een heel jaar naartoe

2021 mag volgens Dekker dan ook een goed bietenjaar genoemd worden: "Ik kan maar één keer per jaar oogsten. Je werkt er een heel jaar naartoe om dat in één keer goed te doen. Als dat dan een mooi resultaat oplevert met mooie kilo's en mooie suikerbieten, dan ben je happy", vertelt de tevreden akkerbouwer.

En smaakt de suiker dit jaar dan ook lekkerder voor de boer? "Met kerst gaan we wel een extra suikerboterhammetje eten!"

