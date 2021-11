Tijd tikt weg voor klimaat op Schouwen-Duiveland

De klimaatverandering gaat gepaard met hogere temperaturen maar ook met meer plensbuien (foto: Omroep Zeeland)

De tijd tikt weg. Ook op Schouwen-Duiveland. Als de wereld de temperatuurstijging wil beperken tot 1,5 graad en Schouwen-Duiveland daaraan een evenredige bijdrage levert, heeft de gemeente minder dan zes jaar om orde op zaken te stellen. Dat heeft Rovers becijferd op basis van de huidige CO2-uitstoot op het eiland. Als de temperatuur mondiaal met twee graden mag stijgen, heeft Schouwen-Duiveland nog een kleine 20 jaar.

Gemiddelde burger

Hoe groot de gevraagde inspanning is mag blijken uit cijfers die het rapport van Rovers vermeldt. Een gemiddelde burger zorgt voor negen ton aan CO2-uitstoot per jaar. Niet meer vliegen en autorijden, geen kleren of andere spullen meer kopen, vegetarisch eten en het huis niet meer verbouwen: het levert slechts een reductie op van de helft, terwijl een uitstoot van maximaal een ton CO2 per persoon per jaar nog net te billijken is.

De bouw van windmolens vraagt veel CO2-uitstoot (foto: Pixabay)

Er zijn volgens Rovers geen makkelijke oplossingen, temeer omdat het terugdringen van CO2-uitstoot ook veel CO2 vergt, bijvoorbeeld tijdens de bouw en de productie van materialen. Zo heeft Schouwen-Duiveland maar een CO2-ruimte om 12.000 woningen energieneutraal te maken, terwijl het eiland 16.000 huizen telt. Windenergie alleen is ook geen optie. Er is CO2 ruimte voor de bouw van 50 windturbines. Daarmee kan slechts in een kwart van de energiebehoefte worden voorzien.

Verwarm niet het hele huis

Het rapport geeft niet aan welke maatregelen Schouwen-Duiveland moet nemen. Dat is aan de gemeente. Rovers hamert wel op reductie. "Leef veel meer met de seizoenen en verwarm in de winter maar één ruimte in de woning. Kijk naar mobiliteit. En bladblazers, terrasverwarmers en wasdrogers kunnen echt niet meer."

Er zijn technische en maatschappelijke ontwikkelingen die mij hoopvol stemmen." Ankie Smit wethouder (GroenLinks)

Raadsleden die de digitale presentatie van Rovers volgden reageerden onthutst. "Ik vind dit wel heel treurig", zei een PvdA'er. Een collega-raadslid van de SP voegde eraan toe: "Dit is schrikken. Het probleem is bijna niet op te lossen."

Wethouder Smit zegt in een reactie er niet meer vanuit te gaan dat Schouwen-Duiveland en de rest van de wereld de temperatuurstijging binnen de 1,5 graad houden. Over een stijging van maximaal twee graden is ze positiever. "Er zijn allerlei technische en maatschappelijke ontwikkelingen die mij hoopvol stemmen."

