Zeikerds kunnen het beste naar Veere gaan

Veere scoort het hoogst van Zeeland wat betreft openbare toiletten (foto: Canva)

"In Nederland moeten we onze openbare toiletten gemiddeld met zo'n 2.500 andere mensen delen", vertelt Suzanne Vrielink. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, zijn er in Nederland geen officiële toiletnormen in de wet opgenomen. Daarom is MLDS samen met een aantal andere organisaties de Toiletalliantie begonnen. "Wij willen dat er in bezoekersgebieden iedere vijfhonderd meter een opengesteld toilet is."

Veere bovengemiddeld goed, Reimerswaal op laatste plaats

In Zeeland is de gemeente Veere koploper wat betreft het toiletbeleid. Met zestien openbare toiletten en zes dixi's doet Veere het bovengemiddeld goed, volgens Vrielink. "Ze hebben zelfs een speciale website waar ze hun openbare toiletten kenbaar maken." Landelijk staat Veere op plaats 28 van de 353 gemeentes.

Een op de vijf mensen geeft aan regelmatig thuis te blijven wegens het gebrek aan openbare toiletten." Suzanne Vrielink - Maag Lever Darm Stichting

Reimerswaal, waar het in Zeeland het slechts gesteld is wat betreft openbare toiletten, scoort ook landelijk niet goed. Op die ranglijst staat de gemeente op plek 335. "Daar is gewoon totaal geen toiletbeleid", legt Vrielink uit. "Dat veel gemeentes hier niet over nadenken is een groot maatschappelijk probleem. Een op de vijf mensen geeft aan regelmatig thuis te blijven wegens het gebrek aan openbare toiletten."

Pakketbezorgers en marktkooplui

"Voor mensen met bepaalde beroepen is het ook heel vervelend als er geen openbare toiletten zijn", aldus Vrielink. "Pakketbezorgers en marktkooplui bijvoorbeeld. We horen weleens dat zij minder drinken, zodat ze niet naar de wc hoeven. Dat is natuurlijk echt een probleem."