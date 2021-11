Operatie boosterprik: nieuwe uitdaging voor GGD Zeeland

De eerste boosterprikken aan negentigjarigen worden vanaf vandaag gezet in Zeeland (foto: ANP)

Dat betekent dat er weer extra priklocaties bij komen. "Op dit moment prikken we nog op de huidige locaties: in Goes, Zierikzee en bij de prikbus," aldus projectleider vaccinatielocaties Joyce van der Leer van de GGD Zeeland. Maar dat gaat vanaf dinsdag 23 november veranderen. "We zijn dan tot begin maart te vinden op locaties door heel Zeeland."

Extra 'prikpersoneel' nodig

Dus kan de GGD wel wat extra handjes gebruiken. Nu zijn de negentigplussers aan de buurt en volgende week de tachtigjarigen. "In december gaan we voornamelijk de tachtigplussers prikken, dus dan is de opschaling nog iets minder groot. Maar vanaf januari gaan we starten met de 60- tot 79-jarigen, plus de instellingen en de niet-mobiele thuiswonenden, dan hebben we flink wat personeel nodig."

Waarom een boosterprik? Joyce van der Leer, GGD: "De boosterprik geeft net even een extra prikkel aan het afweersysteem. Het zal nooit honderd procent kunnen voorkomen dat iemand COVID-19 krijgt, maar het ziekteverloop is minder ernstig als men een booster neemt."

De vraag is of dat nog wel gaat lukken. "Voor december hebben we mensen genoeg, maar vanaf januari is dat nog een vraagteken."

Het loopt nog niet storm...

De brieven met uitnodigingen voor een boosterprik aan de negentigjarigen zijn nog maar net de deur uit, dus loopt het nog niet storm op de priklocatie in de Zeelandhallen in Goes.

Van der Leer verwacht wel dat het animo voor de prik hoog is. "We hebben de afgelopen dagen al wat mensen aan de deur gehad die vroegen om een boosterprik. Maar die hadden natuurlijk nog geen uitnodiging en zonder uitnodiging kunnen wij nog geen boosterprik geven. "

Afspraken kunnen gemaakt worden via de website van de GGD. Daar zijn ook de extra priklocaties voor de komende tijd te vinden. Eerder kwamen mensen met een zwak afweersysteem al in aanmerking voor een derde prik.

