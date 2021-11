Het was al een toptijd, maar Floris Willeboordse (30) denkt de marathon nóg sneller te kunnen lopen

Eigenlijk had Willeboordse gehoopt een tijd rond de 2 uur en 19 minuten te kunnen lopen. Het werd een minuut langzamer. "Daar was ik heel even teleurgesteld over", zegt de 30-jarige Willeboordse nu. "In mijn laatste deel had ik nog veel verval, maar ik heb mijn persoonlijk record met bijna tien minuten verbeterd en dat is gewoon erg goed."

Willeboordse had niet gerekend op het lopen van de Amsterdamse marathon. Hij zou naar Chicago gaan, maar mocht vanwege de coronarestricties de Verenigde Staten niet in. "Toen heb ik gekozen voor Amsterdam en dat pakte fantastisch uit. Er waren een aantal snelheidsmakers die voor ons liepen. We werden met een aantal jongens goed uit de wind gehouden en konden ons daardoor focussen op onze prestatie", blikt Willeboordse terug.

'Dat is wel kicken'

Het resulteerde voor Willeboordse in een tijd van 2:20.47'. Daarmee werd hij de zesde Nederlander en stormde hij de top-5 binnen van snelste Zeeuwen ooit op de marathon. "Ik ben niet heel erg van de lijstjes. Ik wil gewoon altijd het beste uit mezelf halen", legt de atleet, die in Vrouwenpolder geboren werd, uit. "Maar toch heb ik na de wedstrijd even gekeken en ik zag dat ik maar net onder Sébastièn Schletterer sta. Dat is wel kicken."

Top-10 snelste Zeeuwen op de marathon

naam afkomstig uit/ woonplaats tijd marathon 1. John Vermeule Middelburg 2:12.22' Westland Marathon (1989) 2. Kim Reynierse Middelburg 2:13.43' Berchem Marathon (1989) 3. Hugo van Duys Hulst 2:15.49' Berchem Marathon (1979) 4. Sébastièn Schletterer Middelburg 2:20.38' Marathon Rotterdam (2014) 5. Floris Willeboordse Middelburg 2:20.47' Amsterdam Marathon (2021) 6. Jan van Laarhoven Hulst 2:22.04' Amsterdam Marathon (1983) 7. Wies van Houte Hulst 2:22.35' Berchem Marathon (1983) 8. Sepp Vermeulen Koewacht 2:22.36' Marathon Eindhoven (1993) 9. Wouter Jansen Oost-Souburg 2:23.30' Amsterdam Marathon (2016) 10. Huib Dalebout Goes 2:23.39' Molendorp Marathon (1983)

Willeboordse denkt dat hij nog sneller kan dan de tijd die hij nu heeft gelopen. "Mijn uitdaging is om zo dicht mogelijk bij de top van Nederland te komen. Het liefst wil ik de komende jaren 2:15 of 2:16 lopen", spreekt Willeboordse zijn ambitie uit. "Sneller gaat niet want dan moet ik fulltime atleet worden, maar ik werk ook nog heel veel."

De komende jaren zal Willeboordse zich vooral op de baanwedstrijden (5000 en 10000 meter) focussen, maar met altijd in het achterhoofd die mythische marathon. "Amsterdam was nog maar mijn tweede serieuze marathon en als ik mij echt alleen op de marathon ga focussen ben ik benieuwd wat er nog mogelijk is."