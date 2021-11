Goes wil meer sociale huurwoningen, ook middeldure en duurzame

De Goese Polder (foto: Omroep Zeeland)

Goes is voorlopig zeer tevreden over de prestaties die Beveland Wonen heeft geleverd. "Maar er is ook ruimte voor verbetering", zegt wethouder Joost de Goffau. "We willen de samenwerking verder uitbouwen. Daarbij is het voornaamste gespreksonderwerp de uitbreiding van de voorraad sociale huurwoningen in Goes. We gaan daar met Beveland Wonen over in gesprek en samen gaan we op zoek naar passende locaties waar dat gerealiseerd kan worden. Dat zal in lijn zijn met de zoektocht die we momenteel doen naar eventuele uitbreidingswijken en herstructureringsprojecten die al lopen in de gemeente Goes."

Duurzame sociale woningen

Het Rijk heeft een aantal prioriteiten gesteld op het gebied van woningbouw waar gemeenten rekening mee moeten houden. Sneller meer sociale huurwoningen bouwen is er daar een van. Daarnaast staan duurzame sociale woningen hoog op het lijstje van de nationale overheid: hoe komen die huizen bijvoorbeeld zo snel mogelijk van het gasnet af? Verder wordt gekeken naar voldoende woningen waarin zorg kan worden aangeboden. Prioriteiten die volgens De Goffau mede bepalend zijn voor de prestatieafspraken die met Beveland Wonen voor 2022 worden gemaakt.

Tekort aan middeldure woningen

De gemeente gaat ook kijken naar middeldure huurwoningen. Ook daar is een flink tekort aan. "Die huizen zijn voor mensen die geen aanspraak kunnen maken op een sociale huurwoning, omdat ze te veel verdienen", zegt Joost de Goffau. "Maar ook weer te weinig verdienen om iets te kunnen kopen. Die mensen komen vaak in dat middeldure segment terecht en daarom zijn we bij projecten aan het kijken of we ook daar uitbreiding kunnen realiseren. Dit is een segment waarin een corporatie in het verleden eigenlijk niet mocht ontwikkelen. Maar dat is een aantal jaren geleden veranderd. Overigens geldt in Goes wel dat ook de particuliere sector met wat sturing van onze kant wat gaten in dat segment kan invullen."

Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden.