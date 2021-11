Geen vuurwerk bij komende jaarwisseling, Zeeuwse burgemeesters zijn er blij mee

Vuurwerk in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

"Het is goed dat er duidelijkheid is", aldus Van Merrienboer. "Natuurlijk begrijp ik de teleurstelling bij iedereen die uitkijkt naar vuurwerk, en ook de grote teleurstelling bij de verkopers. Maar dit is absoluut nodig om te doen, net als vorig jaar."

De zorg heeft het al druk genoeg

De burgemeester van Terneuzen vindt net als veel van zijn collega's dat mogelijke vuurwerkslachtoffers de zorg zouden overbelasten. "Het aantal coronabesmettingen is hoger dan ooit en stijgt nog altijd snel. Dit leidt tot een zeer grote druk op de ziekenhuizen, huisartsenposten en andere onderdelen van de zorgketen. Iedere dag zien we de druk op de zorg oplopen. We moeten alles doen wat we kunnen om te zorgen dat de zorg niet verder overbelast raakt met alle gevolgen van dien. "

Bij de vorige jaarwisseling was er ook een vuurwerkverbod. Zoals op bovenstaande foto te zien is zorgde het niet voor een vuurwerkloze oud en nieuw. wel was door het verbod het aantal vuurwerkslachtoffers dat landelijk aan moest kloppen bij de zorg flink lager dan de jaren ervoor.

