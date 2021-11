Onderzoek naar beweegredenen studenten om de provincie te verlaten: 'We willen in hun hoofden kijken'

In Zeeland is al jaren sprake van een zogeheten braindrain. Jongeren die gaan studeren, verlaten de provincie en komen vaak niet meer terug. En dat terwijl de provincie vergrijst en er een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten is. Bedrijven staan te springen om nieuwe medewerkers. Het onderzoek brengt nu in kaart waar bijna afgestudeerden naar op zoek zijn.

Bij het onderzoek werken onderwijsinstellingen HZ University of Applied Sciences en Scalda samen. Het onderzoek wil weten waarom studenten na hun studie wel of niet in Zeeland blijven. De uitkomsten moeten inzicht geven in hun keuzes en daarmee ook in de leefbaarheid in Zeeland. De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor het onderzoek, de gemeenten Middelburg en Vlissingen werken ook mee.

'In de hoofden kijken'

"We kijken als het ware in de hoofden van studenten", zegt dr. Ingrid Snijders, projectleider namens het departement Healthy Region van de HZ. "We willen weten wat zij nodig hebben, en waar ze naar op zoek zijn. Als het gaat om hun leefomgeving bijvoorbeeld, huizen, werken en recreëren. Als we dit in kaart hebben gebracht, weten we beter hoe we kunnen proberen om jongeren in Zeeland te houden of na hun studie terug te laten keren."

Geen kant en klare oplossingen

Het is niet zo dat het onderzoek met kant en klare oplossingen gaat komen. "Dat wordt een interessant vraagstuk, maar dat is niet waar ons onderzoek antwoord op gaat geven", zegt Snijders. "Maar zodra we de uitkomsten hebben, gaan we wel samen met de provincie Zeeland en anderen overleggen om te zien wat we daar in kunnen betekenen."

Dr. Ingrid Snijders, projectleider van het onderzoek (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Marc Cardon, coördinator internationalisering van onderwijsinstelling Scalda, is er veel werk te doen. "Ja, er is veel werk aan de winkel", zegt hij. "Ik denk zelf aan een vijf- of tienjarenplan. Natuurlijk kunnen we niet alles realiseren wat de studenten willen, maar we kunnen wel de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs verbeteren om daar stappen in te zetten. Dat ligt wel binnen ons bereik."

"Zeeland is een prachtige provincie. Dat verhaal moeten we in ieder geval blijven vertellen", zegt Cardon. "Er zijn hier voldoende mogelijkheden om een goede baan te vinden en een toekomst op te bouwen. Bedrijven zoeken nu zelfs in het buitenland om nieuwe werknemers te vinden. Dat moet toch anders kunnen."

De 19-jarige Sara Blaszyk studeert manager/ondernemer horeca bij Scalda (foto: Omroep Zeeland)

Sara Blaszyk is 19 jaar oud en studeert manager/ondernemer horeca bij Scalda. "De infrastructuur moet echt beter", zegt ze. "Ik kom uit Hulst en moet om 7.00 uur de bus pakken om op tijd op school te zijn in Middelburg. In Zeeuws-Vlaanderen kunnen we ook niet met de trein. Maar ik voel me er wel heel erg thuis, met familie en vrienden om me heen en de natuur binnen handbereik." Vanwege haar studie kan het goed zijn dat ze een tijdje in het buitenland terechtkomt. "Maar ik sluit niet uit dat ik me daarna in Zeeland vestig."

Shoppen in Rotterdam of Breda

Leila Kordic (18) doet dezelfde opleiding als Sara. "Ik kom uit Zierikzee en ik moet ook om 7.00 uur de bus pakken. Dat moet anders kunnen", zegt ze. Na haar opleiding bij Scalda vertrekt ze waarschijnlijk naar Amsterdam. "Ik wil forensisch onderzoek gaan studeren en dat kan maar op twee plaatsen in Nederland. Maar ik hoop daarna wel in Zeeland aan de slag te kunnen, want ik heb het heel goed naar mijn zin hier. Ook al moet ik naar Rotterdam of Breda om eens goed te shoppen."

Jordy van Heese uit Vlissingen is 27 jaar oud en is nu bezig met een master. "Ik kom niets tekort in Zeeland en ben dan ook niet van plan om te vertrekken", zegt hij. "Ik heb hier gestudeerd en ook al verschillende banen gehad. Er zijn genoeg uitdagingen om me hier te houden. Zeeland is een prachtige provincie, the place to be."

Internationaler verwacht

Mila Bistrova (23) komt uit Bulgarije en studeert aan de HZ. "Ik had Vlissingen iets internationaler verwacht", zegt ze. "Met een flinke nachtclub bijvoorbeeld. En dat je gemakkelijker aan een bijbaantje komt, ook al spreek je geen perfect Nederlands. Maar het is hier wel veilig, ik durf 's nachts gerust alleen thuis te komen als ik op stap ben geweest. Maar mijn toekomst ligt toch buiten Zeeland, ook al is er een kans dat ik me hier later nog eens vestig."

Over het onderzoek Het onderzoek richt zich op de leefbaarheid in Zeeland. Via gerichte vragen over zaken als de fysieke en sociale woonomgeving, economie, infrastructuur en veiligheid willen de onderzoekers dat in kaart brengen. Daarvoor worden focusgroep discussies met studenten en oud-studenten van de HZ en Scalda gehouden. Daarna worden er ook nog vragenlijsten uitgedeeld. Komend voorjaar worden de resultaten verwacht. De onderzoekers hebben ook de wens geuit om studenten te blijven volgen en het onderzoek later nog eens te herhalen.

Lees ook: