Na één training begint het Hoek-avontuur morgen al voor Steven De Groot

Erwin Franse van Hoek in duel met een speler van Ter Leede in 2019 (foto: Orange Pictures)

De Groot werd deze week door Hoek aangesteld als opvolger van Lieven Gevaert, die tussentijds vertrok. De club wilde in zee met Kenny Verhoene, die al eerder bij Hoek werkzaam was. Maar Verhoene is door ziekte voorlopig uitgeschakeld, waardoor de club opnieuw op zoek moest naar een trainer. Dat is Steven De Groot (53) uit Aalst, die een contract heeft getekend voor de rest van het seizoen met een optie voor nog een seizoen.

Nog geen assistent

Morgen zit De Groot voor het eerst op de bank. Hij wordt daarbij geassisteerd door keeperstrainer Geert Vermeire, want een nieuwe assistent-trainer is er nog niet. "Daar zijn we mee bezig. Begin volgende week is er meer duidelijkheid", aldus De Groot.

De voorbereiding op de wedstrijd is niet ideaal voor De Groot, want hij moet op basis van één training zijn keuzes maken. "Ik heb het scoutingsverslag gelezen over Ter Leede. Daarnaast heb ik van de mensen in Hoek genoeg informatie gekregen. Ik probeer daar een inschatting van te maken. We gaan morgen aanvallend, herkenbaar voetbal spelen zoals de spelers dat gewend waren de afgelopen periode. We gaan er alles aan doen om de drie punten op Hoek te houden."

(foto: Omroep Zeeland)

De laatste keer dat Hoek op eigen veld tegen Ter Leede speelde, ging de ploeg met 1-4 onderuit tegen de ploeg uit Sassenheim.

De Groot kan morgen geen beroep doen op verdediger Fabian Wilson en middenvelder Aaron Verwilligen. Wilson is door evenwichtsstoornissen al langere tijd uitgeschakeld en Verwilligen is geblesseerd aan zijn achillespees.

Corona

Hoek komt voor het eerst sinds 30 oktober weer in actie, want de duels tegen DVS'33 en VVSB gingen vanwege corona niet door. Tegenstander Ter Leede speelde wel en staat op de negende plaats in de Derde Divisie. Hoek staat dertiende.