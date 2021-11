Dow merkt gevolgen corona, maar raakt niet in paniek

Dow in Terneuzen (foto: ANP)

De coronacijfers liepen de afgelopen tijd flink op binnen de provincie. Verschillende dagen werden de meeste besmettingen in Terneuzen geregistreerd. Volgens woordvoerder Ciccio Pecoraro is het dan ook logisch dat Dow te maken heeft met een stijgend aantal ziekmeldingen: "Als er 350 gevallen zijn in een week binnen Terneuzen, dan zitten daar natuurlijk ook Dow medewerkers tussen."

Toch greep het bedrijf deze periode aan om de werknemers op scherp te zetten. Hierin werd duidelijk dat er bij Dow 48 mensen op één dag niet aanwezig konden zijn vanwege het virus. "Dit is het gevolg van de lange periode van herstel na een positieve coronatest. Het is niet zo dat er 48 mensen op één dag positief zijn bevonden."

Voorzorgsmaatregelen

Dat het aantal afwezigen zo hoog is, wil volgens Pecoraro niet zeggen dat de voorzorgsmaatregelen binnen Dow niet streng genoeg zijn: "Wij zijn door de Amerikaanse oorsprong van ons bedrijf zelfs extra streng." Dit werd duidelijk toen Nederland afgelopen zomer een aantal versoepelingen doorvoerde. "Het mondkapjesbeleid en de anderhalve meter werd afgeschaft, binnen Dow is dat altijd gebleven. De afstand die wij hanteren is zelfs 1.8 meter, naar Amerikaans voorbeeld."

Geen vaccinatieplicht

Dow zal niet de Amerikaanse weg volgen bij alle regels: "We zijn gevestigd in Nederland, dus volgen wij de Nederlandse regelgeving op. In sommige gevallen zijn we daarin strenger, zoals bij de mondmaskers en het afstand houden." Over een mogelijke invoering van een vaccinatieplicht is hij echter duidelijk: "Nee, dat is momenteel niet het geval."

