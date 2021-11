Janny (88) krijgt eerste boosterprik in Zeelandhallen

Janny is blij met haar derde prik (foto: Omroep Zeeland)

De GGD Zeeland is gisteren begonnen met het versturen van uitnodigingen voor de boosterprik naar tachtigplussers. Janny was er snel bij. Haar uitnodiging lag vanmorgen pas op de mat, maar 's middags kon ze al terecht. "Om toch goed beschermd te zijn, voor mezelf en voor een ander."

Niet eens een stijve arm

Ze is opgelucht als de naald in haar bovenarm wordt gedrukt. "Het voelt goed, ik ben blij dat ik hem heb." Voor bijwerkingen is de 88-jarige niet bang. De vorige keer had ze ook nergens last van. "Helemaal niks, nog geen stijve arm, helemaal niks."

Janny laat zich registreren voor haar derde vaccinatie (foto: Omroep Zeeland)

Heel druk in de Zeelandhallen voor de boosterprik was het nog niet. Maar toch verwacht Joyce van der Leer van de GGD Zeeland wel veel afspraken binnenkort. "We hebben de afgelopen dagen al wat mensen aan de deur gehad die vroegen om een boosterprik. Maar die hadden natuurlijk nog geen uitnodiging. En zonder uitnodiging kunnen wij nog geen boosterprik geven."

Lees ook: