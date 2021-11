Na blessure- en coronaperikelen wacht wederom een belangrijk duel voor GOES

GOES-aanvaller Sylvio Hage, in het rood, duelleert om de bal (archieffoto) (foto: René van der Vliet)

De laatste wedstrijd van GOES dateert van 30 oktober. Toen werd er in de strijd tegen degradatie knullig puntenverlies geleden doordat VVOG in blessuretijd nog langszij kwam (2-2). Daardoor verzuimden de Bevelanders afstand te doen van de laatste plaats in de Derde Divisie.

In de nasleep van het duel kreeg trainer Kevin Hollander nog meer slecht nieuws te verwerken. Doelman Matthew Lentink bleek zichzelf tegen VVOG dusdanig geblesseerd te hebben dat hij maanden aan de kant staat met een knieblessure.

De toch al niet brede selectie van GOES werd vervolgens ook nog eens geplaagd door coronabesmettingen, waardoor de duels met Sparta Nijkerk en ACV (corona bij tegenstander) werden afgelast.

Voor de aanstaande degradatiekraker tegen ODIN'59 was er goed nieuws vanuit de ziekenboeg. "We zijn gelukkig weer coronavrij en spelers die kampten met lichte blessures zijn weer bijna helemaal fit." Zaterdag kan Hollander weer beschikken over Julian van de Kreeke, Riad Elloukmani en Souffiane el Ouazzani.

Degradatiestrijd

GOES is na tien wedstrijden nog altijd zonder zege en is daardoor hekkensluiter van de Derde Divisie. Tegenstander ODIN'59 staat een plaats hoger (zeventiende) en heeft drie punten meer, maar GOES heeft een wedstrijd minder gespeeld. "Het is een cruciaal duel voor ons. Met het oog op de ranglijst moeten we die winst binnenhalen, als we onderin weg willen komen."

