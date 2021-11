Zeeland wil weer een Touretappe, mogelijke komst in 2024 of 2025

Andre Greipel wint Touretappe Neeltje Jans in 2015 (foto: Omroep Zeeland)

Rotterdam en Den Haag willen in een van die jaren samen de start van de Tour organiseren. Het provinciebestuur schrijft aan Provinciale Staten dat Zeeland daar bij aan gaat haken.

Of de provincie dan weer een finish krijgt, zoals in 2015 op Neeltje Jans, is nog niet bekend. Zeeland krijgt op z'n vroegst pas in 2023 te horen of ze daadwerkelijk in beeld zijn voor een etappe.

Volgens het provinciebestuur past de Tour de France in het sportbeleid van Zeeland. Miljoenen televisiekijkers kunnen volgens het bestuur zien dat de provincie aantrekkelijk is om te wonen, werken of recreëren.

Al eerder in Zeeland

In juli 2015 eindigde de tweede etappe van de Tour op Neeltje Jans, na een start in Utrecht. Via de Brouwersdam kwam het peloton de provincie binnen en reed bijna 25 kilometer over de Zeeuwse wegen.

Ook in 2010 deed het peloton Zeeland aan in een etappe tussen Rotterdam en Brussel. Via Schouwen en de Stormvloedkering reden de renners via Goes naar Antwerpen.

