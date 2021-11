Resten in de pot, een slak op het plafond: zo schoon zijn de Zeeuwse openbare toiletten

In Dishoek staat een toiletgebouw met drie openbare toiletten. Het herentoilet is royaal en over het algemeen heel schoon. Op wat druppels op de toiletbril en wat schimmelvorming rond de voegen na, is het toilet keurig. Er zijn drie (!) desinfectiemiddelpompjes aanwezig die het ook nog allemaal doen, er is wc-papier en de vloer is schoon. Op wat schoonheidsfoutjes na is het toilet dus prima te bezoeken.

Het openbaar toilet in Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

Ook het toilet in Yerseke scoort niet slecht. Er mag dan een slak op het plafond en wat resten in de pot zitten, maar de wc-bril blinkt. Ook hier is wc-papier in overvloed en kun je je handen wassen met bloemetjeszeep. Het luchtrooster mag een keertje nagekeken worden en het witte gruis op de doortrekknop moet even worden afgestoft, maar de algehele indruk is prima. Hier kun je je behoefte met een gerust hart achterlaten.

Benieuwd naar het radioverslag van de wc's? Hieronder hoor je 'm terug!

Verslaggever Simone Gideonse bezocht een toilet in Dishoek en Yerseke