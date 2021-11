Vuurwerkverkopers hebben beroerde nacht achter de rug 'het kwam harder binnen dan vorig jaar'

Rens had al 40.000 reclamefolders laten drukken voor de vuurwerkverkoop (foto: Omroep Zeeland)

Donderdag begon Rens samen met zijn vrouw enthousiast met het leegruimen van zijn bunkers. De twee goed afgesloten ruimtes achter in de fietsenwinkel, worden het grootste deel van het jaar gebruikt voor de opslag van allerhande fietsonderdelen, maar tegen het einde van het jaar zijn ze louter en alleen in gebruik voor de opslag van het zware vuurwerk.

Mokerslag

Terwijl hij daarmee bezig was, meldden verschillende media dat het kabinet dit jaar geen vuurwerkverbod wilde instellen, zoals vorig jaar. Dat nieuws klonk als muziek in de oren bij Rens. Maar toen burgemeesters het kabinet opriepen om wel een vuurwerkverbod in te stellen, en vrijdag het kabinetsbesluit naar buiten kwam, stopte Rens meteen met leegruimen en zat hij in zak en as. "Ik was verslagen. Echt verslagen. Dat kwam aan als een mokerslag."

Hij had een paar weken daarvoor nog hemel en aarde moeten bewegen om een bedrijf te vinden die zijn sprinklerinstallatie op tijd kon aanpassen. Bij de jaarlijkse controle voor de verlenging van zijn vergunning was gebleken dat hij het systeem moest uitbreiden en deels vervangen. Deed hij dat niet, kreeg hij geen vergunning en mocht hij geen vuurwerk verkopen. Nu zit hij met een goedgekeurde sprinklerinstallatie, maar zonder vuurwerk. En dat is een hard gelag.

Bij andere vuurwerkverkopers die wij spreken is het een zelfde verhaal. Er is wel enigszins begrip voor de kabinetsbeslissing, maar niet voor de timing ervan.

Ondernemers waren al druk in de weer met de voorbereidingen voor de verkoop van vuurwerk. De verplichte keuringen voor de vergunning werden uitgevoerd, aanpassingen werden gedaan en de tienduizenden verkoopfolders rolden al van de pers bij de drukker.

"Als ik dit eerder had geweten, dan had ik niks meer gedaan", zegt Rens. Dan had hij definitief een streep gezet door zijn vuurwerkhandel. Maar dat gaat hij nu niet alsnog doen. "Nu ben ik er klaar voor. Dus het zou zonde zijn om nu te stoppen. Daar heb ik te veel onkosten voor gemaakt." Maar jaren gaat het niet meer duren. Hij heeft al langer in zijn hoofd om in 2025, het jaar waarin hij 60 wordt, te stoppen met de vuurwerkverkoop.

Goede winterboterham

Over het algemeen zijn ondernemers niet volledig afhankelijk van de vuurwerkverkoop, en doen ze dit naast de verkoop van bijvoorbeeld tuinmaterialen of fietsen. Maar de verkoop van vuurwerk is wel een fijne aanvulling op de jaaromzet. Zo halen ondernemers met de verkoop van vuurwerk in de laatste dagen van het jaar tien tot twintig procent van de jaaromzet binnen, afhankelijk van de grootte van de winkel.

"Gelukkig is het niet meer zoals vroeger. Vroeger was het echt mijn winterboterham. Het was gewoon belangrijk." Legt Rens Petiet uit. "Het is niet dat we nu helemaal zonder vuurwerk kunnen. Het is wel een probleem als ik het (de omzet, red.) niet heb."

Het kabinet heeft de verkoop en het afsteken van vuurwerk net als vorig jaar verboden. De reden is dat er bij een reguliere jaarwisseling jaarlijks honderden slachtoffers zijn. De ziekenhuizen, die al zwaar belast zijn door de coronapandemie, zouden het dan nog zwaarder krijgen. Vorig jaar droeg het vuurwerkverbod bij aan aanzienlijk minder bezoeken aan de spoedeisende hulp en minder spoedoperaties. In 2019 was er sprake van circa 1.300 vuurwerkslachtoffers (385 op de spoedeisende hulp, 900 bij huisartsenposten). Vuurwerkverkopers zullen 'passende compensatie' ontvangen.

De frustratie en woede van gisteren hebben bij Rens Petiet inmiddels plaatsgemaakt voor berusting en onzekerheid. "Het is toch een behoorlijk aantal wat wegvalt." En die zorgen worden aangewakkerd door de ervaringen van vorig jaar. "Dan zeggen ze wel dat er een vergoeding komt. Maar die komt, net als afgelopen jaar, als ie al komt, pas in de tweede helft zomer op zijn vroegst."

Het enige voordeel dat Petiet ziet in het verkoopverbod is dat hij voor het tweede jaar op rij uitgerust Oudejaarsavond kan gaan vieren, want moe zal hij dit jaar niet zijn van de normaal altijd hectische laatste dagen van het jaar.