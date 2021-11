Agenten verstoppen zich in bosjes om fietsendieven te pakken

Agenten betrappen fietsendieven op heterdaad. (foto: Wijkagenten Middelburg)

Een elektrische fiets was gisteren eerder op de dag in het centrum van de stad gestolen en in de bosjes op het Seisbolwerk verstopt. Wat de dieven niet wisten was dat de fiets een gps-tracker had. Agenten hebben de fiets op exact dezelfde plaats omgewisseld met een eigen rijwiel. Vervolgens zijn ze zelf onopvallend in de bosjes gaan zitten.

Drie kwartier wachten

Lang hoefden de agenten niet te wachten. Al na drie kwartier liepen twee mannen de struiken in en kwamen er met de fiets van de politie uit. "De teleurstelling in hun stem was goed hoorbaar en klonk als muziek in onze oren", schrijven de agenten op Instagram.

In het centrum van Middelburg worden de laatste tijd regelmatig elektrische fietsten gestolen.