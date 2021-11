Hoek tegen tien man onderuit bij debuut De Groot

Archief: Rik Impens treurt na een nederlaag van Hoek (foto: Orange Pictures)

Ter Leede-doelman Mark de Vries speelde een negatieve hoofdrol in de wedstrijd. Een kwartier na rust sloeg de vlam in de pan nadat de keeper een discriminerende opmerking aan het adres van invaller Jonathan Constansia had geplaatst. De Vries werd door scheidsrechter Niels Boel uit Vlissingen met rood weggestuurd.

In de eerste helft had De Vries net als zijn collega aan de andere kant Griffin De Vroe niet veel te doen gehad. Pas na ruim een halfuur spelen was Hoek voor het eerst gevaarlijk geworden via Steve Schalkwijk, Ter Leede moest zelfs tot na rust wachten op een eerste echte kans. Na de rode kaart kreeg de thuisploeg via Giovanni Delannoy en Istvan Bakx een aantal goede mogelijkheden, maar was het oppassen voor de counters van de bezoekers. Nadat De Vroe tien minuten voor tijd een treffer van Thijs Haarman nog kon voorkomen was het in de 89e minuut wel raak. Shaquile Prijor werd de matchwinner voor Ter Leede.

Hoek blijft ondanks de nederlaag op de dertiende plaats in de Derde Divisie A. De achterstand op het rechterrijtje is inmiddels opgelopen tot acht punten.

Scoreverloop

0-1 Shaquile Prijor (89)

Bijzonderheid: rood Ter Leede-keeper Mark de Vries (59) wegens discriminerende opmerking

Opstelling Hoek

Griffin De Vroe, Ruben de Jager, Alexander Embrechts, Roycel James, Karim Bannani, Istvan Bakx, Steven Smulder (Jonathan Constansia/46), Giovanni Delannoy (Jahrdell Constansia/83), Rik Impens, Erwin Franse (Seppe Vereecke/46), Steve Schalkwijk