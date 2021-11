GOES komt tekort na comeback in spektakelstuk

Ruben Hollemans baalt van de nederlaag tegen ODIN'59 (foto: Orange Pictures)

Met reservedoelman Klaudio Dervishi in het doel in plaats van de geblesseerde Matthew Lentink kreeg GOES al vroeg de eerste klap te verwerken. Niels Jager profiteerde na een strak gegeven voorzet en zette zijn team op een 1-0 voorsprong.



Even later verdubbelde ODIN'59 de score. Joey Kooge zag zijn schot op de paal belanden, waarna Luke Vahle simpel de rebound binnentikte. ODIN'59 drukte door en kreeg een strafschop na een overtreding van Reza Maipauw. Ahmed al Mahdi faalde niet oog in oog met Dervishi en binnen het half uur keek GOES tegen een schier onmogelijke achterstand aan.



Een afstraffing leek in de maak, maar Sylvio Hage kapte zijn man uit en schoot vlak voor rust de bal binnen. Dat zorgde voor een betere gemoedstoestand bij GOES want na rust kwam het beter voor de dag. Dat resulteerde ook in de aansluitingstreffer. Renzo Roemeratoe kreeg de ruimte voor een schot en verschalkte ODIN'59-doelman Joost Meerdering. Het geloof was terug bij de bezoekers en Francis Kabwe Manengela maakte de comeback compleet door de gelijkmaker te scoren.



In het slotkwartier kregen beide teams een aantal kansen, maar de bal wilde er niet in. Vlak voor tijd sloeg ODIN'59 onverbiddelijk toe. Sem van Amersfoort kopte raak uit een corner en dompelde GOES, dat dit seizoen al vaak punten verloor in de slotfase, in rouw.

Scoreverloop

1-0 Niels Jager (5)

2-0 Luke Vahle (19)

3-0 Ahmed al Mahdi (25/pen)

3-1 Sylvio Hage (39)

3-2 Renzo Roemeratoe (61)

3-3 Francis Kabwe Manengela (75)

4-3 Sem van Amersfoort (89)

Opstelling GOES

Klaudio Dervishi, Huib van Hecke, Jelle Klap, Ruben Hollemans, Reza Maipauw (Julian van de Kreeke/36), Renzo Roemeratoe, Hiep Nguyen (Riad Elloukmani/82), Sven Mbikulu, Gianni Tiebosch, Francis Kabwe Manengela, Sylvio Hage