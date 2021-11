Twee ongelukken in twee dagen tijd: gemeente Goes onderzoekt gevaarlijk kruispunt

Woensdag werd er een vrouw op een snorfiets aangereden door een automobilist. Donderdag werd een fietser aangereden door en personenauto. De fietser viel daarop tegen een vrouw in een scootmobiel die gewond raakte. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis.

Onoverzichtelijk en niet veilig

Fietsers die de rotonde vaker gebruiken zijn niet verbaasd over de ongelukken. "Levensgevaarlijk is deze rotonde. Dagelijks kunnen hier ongelukken gebeuren", aldus een man die als fietser langs de rotonde fietst. Hij legt uit dat je als fietser voorrang hebt, maar dat dat zelden wordt gegeven door automobilisten. Een andere passante is het met hem eens: "Ik vind de rotonde niet veilig. Het is onoverzichtelijk en je moet heel goed kijken."

Een derde fietser lijkt het een goed idee als er waarschuwingslichten komen om automobilisten op fietsers te wijzen. Zijn slechtziende vrouw vind de rotonde bij het stadskantoor helemaal spannend. "Ze vind het best wel lastig en is opgelucht als ze hier voorbij is."

Opnieuw onderzoek naar de rotonde

De gemeente laat in een reactie weten dat ze het enorm betreuren dat er de afgelopen week twee ongevallen hebben plaatsgevonden. "Eerdere signalen uit de samenleving over de rotonde en de geuite gevoelens van onveiligheid nemen wij zeer serieus." Daarom is er deze maand een onderzoek geweest hoe de verkeersveiligheid op de rotonde kan worden verbeterd. Die resultaten worden half december verwacht.

Een fietser steek de rotonde over bij het stadskantoor in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De rotonde ligt op een drukke verkeersader in Goes en verbindt via de tunnel onder het spoor bedrijventerrein De Poel met het centrum. De tunnel en de rotonde zijn vorig jaar opgeleverd. Gemeente Goes: "We lieten eerder ook twee onafhankelijke verkeersaudits uitvoeren: in de ontwerpfase is een audit uitgevoerd door een onafhankelijke partij én na het opleveren van de nieuwe situatie. We voldeden aan alle eisen en richtlijnen die in Nederland gelden. Wellicht brengt het nieuwe onderzoek ons nieuwe inzichten."

De gemeente verwacht dat een nieuwe rondweg over een aantal jaar het aantal verkeersbewegingen op deze rotonde flink zal verminderen. "Het kan dus alleen nog wel een aantal jaren duren vanwege de aankoop van de grond van ProRail en de hele uitvoering. We zetten daar zeker wel op in." Of er in de tussentijd iets gaat veranderen aan dit drukke Goese verkeerspunt blijkt mogelijk half december als de resultaten van het verkeersonderzoek naar buiten komen.

Lees ook: