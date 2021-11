Jongen slachtoffer van straatroof in Rilland

Een 17-jarige jongen is gisteren in Rilland slachtoffer geworden van een straatroof. (foto: Google Maps)

Rond 20.00 uur waren drie jongens in de Eversweerdestraat aan het kletsen, toen er twee mannen op hen af kwamen gelopen. Een van de mannen had een wapen bij zich. Onder bedreiging van dat wapen is de 17-jarige jongen beroofd van enkele persoonlijke spullen.

Politie gebeld

Een van de jongens uit het groepje belde direct de politie. Hij zag de verdachten later nog fietsen, maar in de Haltestraat werden de fietsen gedumpt. De daders gingen er vanuit daar te voet vandoor in het weiland langs de A58.

Agenten hebben met honden gezocht, maar niemand aangetroffen. De gestolen spullen zijn wel aangetroffen en worden onderzocht op sporen.

Signamelent

De eerste verdachte is ongeveer 1,75 meter lang, heeft een slank postuur, donkere ogen en een donkere huidskleur. Hij droeg een zwarte jas met daaronder een wit T-shirt en had een zwarte trainingsbroek met witte strepen. Zijn donkere schoenen zijn van het merk Nike. Hij had een zwarte bivakmuts op met daarover een zwarte capuchon.

De andere verdachte is ongeveer 1,70 meter lang, heeft een blanke huidskleur en een stevig postuur. Voor zijn mond en neus droeg hij een witte bandana. Hij heeft lichtblauwe ogen. De jas van het merk North Face is wit, met een witte capuchon. Hij droeg een donkergrijze joggingbroek en ook Nike-schoenen.