Indiepopduo Winson Blue komt met derde single

Winson Blue bestaat uit Jaimy Versteeg uit Goes en producer en gitarist Loek Maas. Ondanks de coronaperikelen gaat het best goed met de band. Jaimy: "We hebben wel wat ups and downs gehad, maar het gaat zeker goed. We hebben nog steeds niet veel kunnen optreden door corona, maar we hebben achter de schermen wel veel leuke dingen kunnen doen."

Positieve reacties

Op hun mix van elektronische en organische klanken met invloeden uit heden en verleden krijgen de twee veel positieve reacties. Jaimy: "Laatst hebben we opgetreden op Vestrock [Hulst, 5 november - red.] en tot nu toe zijn de reacties heel positief."

Doel van het duo is om uiteindelijk met de muziek hun brood te kunnen verdienen, maar zover is het nog niet. Jaimy: "We hebben niet veel optredens, maar we werken eraan om dat doel te verwezenlijken. We gaan de goeie kant op!"

Opgesloten gedachtes

Keep Me Haunted is de titel van de nieuwe single. Dat klinkt als iets Halloween-achtigs? Jaimy: "Halloween? Nee, dan hadden we het eerder moeten uitbrengen. Het is een elektronisch indiepopnummer. Het gaat over een heel slechte relatie en de opgesloten gedachtes die je daarbij hebt. Dat hebben we kunnen vertalen in Keep Me Haunted."

Jaimy Versteeg (Winson Blue): "We gaan de goeie kant op!"