'Een punt achter die ellende en kijken naar de toekomst van dorpshuis De Meiboom'

"Er worden nog vaak grapjes gemaakt over de wietplantjes die onder het podium zijn gevonden. Dat zal nog wel even duren, maar wij zijn er helemaal klaar mee," zegt De Rooij. "We zijn heel trots op het resultaat en willen graag weer vergaderingen, bruiloften en andere feesten hier organiseren."

Bijna alles is nieuw

Het dorpshuis heeft een ware metamorfose ondergaan. Vooral de foyer is totaal veranderd en heeft nu veel weg van een sfeervolle huiskamer. "We hebben hier een nieuwe plafond en een nieuwe vloer in gemaakt en alle meubels zijn nieuw", aldus De Rooij. "Behalve de lange tafel. Die hebben we gemaakt van de oude houten keukenbladen. Die werden bij het vuil gezet, maar daar heb ik een stokje voor gestoken. Met een paar poten eronder is het een geweldige stamtafel, waar iedereen aan kan zitten om een krantje te lezen of een spelletje te doen."

De Meiboom heeft een huiselijke zithoek gekregen (foto: Omroep Zeeland)

Ook Kees Geuze, de voorzitter van Stichting Dorpshuis De Meiboom te Krabbendijke is trots op het resultaat van de verbouwing. "Toen wij in 2020 officieel aan de slag gingen als stichting hadden we drie doelen. Allereerst wilden we een goede beheerder vinden en daar zijn we met Sabine uitstekend in geslaagd. Het tweede doel was het mooi maken van het dorpshuis zelf. Nou kijk om je heen, ook dat is gelukt. En nu beginnen we aan ons derde doel: het aantrekken van mensen die van deze fijne ontmoetingsplek kunnen genieten, zodat ze elkaar hier met plezier kunnen treffen."

De Meiboom nieuwe stijl

Over het roerige verleden kan Geuze kort zijn. "Dat ligt achter ons. We hadden gehoopt dat het door een sluiting van een half jaar vergeten zou worden, maar dat is niet zo. We maken nu een grote stap naar 'De Meiboom nieuwe stijl' en dan zijn we overal van af. Blik op de toekomst, want daar moet het vandaan komen."

Sabine de Rooij en Kees Geuze zijn trots op het resultaat van de verbouwing (foto: Omroep Zeeland)

Natuurlijk gooit corona ook in De Meiboom roet in het eten. Zeker ook omdat in Krabbendijke de vaccinatiegraad laag is en er regelmatig een feest afgezegd wordt. "Het is een lastige tijd om te beginnen als beheerder. Je wilt heel veel, maar er kan veel minder. Ik red het tot nu toe, maar we hebben er zeker last van", legt De Rooij uit. Ze kan niet wachten totdat ze echt aan de slag kan. "Ik zit hier wel op mijn goede plek en iedereen is hier welkom."

Dankbaar voor alle hulp

Geuze raakt niet uitgepraat over alles wat er aangepakt is. Over de hulp van gemeente Reimerswaal vertelt hij niets dan goeds, maar hij is vooral de ondernemers en vrijwilligers erg dankbaar. "Zij hebben zoveel werk verzet. Het is zo'n groot verschil met hoe het was. Nu gaan we werken aan het organiseren van leuke activiteiten en feesten en zorgen dat iedereen zich hier thuis voelt."