Bevrijdingsmuseum: 'coronamaatregelen niet vergelijken met oorlog'

Een demonstrant draagt een Jodenster met de tekst 'Niet Gevaccineerd'. (foto: ANP)

Afgelopen najaar liepen tijdens een betoging in Amsterdam tientallen demonstranten met een Jodenster op de borst. In de Tweede Oorlog moesten Joden verplicht de ster dragen van de Duitse bezetter. Vorige week veroorzaakte Forum van Democratie-leider Thierry Baudet ophef door niet-gevaccineerden 'de nieuwe Joden' te noemen.

'Kleine groep, maar effect niet minder pijnlijk'

De musea vinden kritiek op de corona-aanpak prima, maar dan wel "zonder het ongekende leed van eerdere generaties te bagatelliseren". De oorlogsmusea schrijven in de open brief dat ze beseffen dat het om een kleine groep gaat, maar dat effect van de uitspraken niet minder pijnlijk is.

Ze willen alle vergelijkingen in de brief tegenspreken. "Het is onnodig kwetsend voor de oorlogsslachtoffers van destijds en de vele nabestaanden die ons land vandaag telt."

De open brief is opgesteld door de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45. Dat is het samenwerkingsverband van vijftien grote musea en herinneringscentra en 30 kleinere musea en organisaties.



Stef Traas, Bevrijdingsmuseum Zeeland

Ronnie Weijers, Airborne Museum at Hartenstein

Kris Callens, Fries Verzetsmuseum

Gerdien Verschoor, Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Yvonne van Genugten, Indisch Herinneringscentrum -

Emile Schrijver en Liesbeth Bijvoet, Joods Cultureel Kwartier -

Friso Visser, Museon -

Ingrid de Jager, Museum Rotterdam 40-45 NU -

Willemien Meershoek, Nationaal Monument Kamp Amersfoort -

Jeroen van den Eijnde, Nationaal Monument Kamp Vught -

Anke van der Laan, Nationaal Monument Oranjehotel -

Gerda Brethouwer, Nationaal Onderduikmuseum -

Erik van den Dungen, Oorlogsmuseum Overloon -

Liesbeth van der Horst, Verzetsmuseum Amsterdam -

Wiel Lenders, Vrijheidsmuseum Groesbeek