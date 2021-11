Aantal coronapatiënten in Zeeuwse ziekenhuizen weer op recordhoogte

Het aantal coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal coronapatiënten is hoger dan de afgesproken verdeling tussen ziekenhuizen in de regio Zuidwest. Ziekenhuis ZorgSaam moet veertien patiënten verplegen op de verpleegafdeling en heeft daar nu zeventien patiënten. "Er komen extra mensen binnen via de spoedeisende hulp", zegt woordvoerder René Maas van ZorgSaam, "die nemen we natuurlijk op." Hetzelfde geldt voor ziekenhuis Adrz. 22 bedden zou het ziekenhuis voor coronapatiënten volgens de verdeelsleutel moeten hebben. Er liggen nu 25 patiënten op de verpleegafdeling.

Recordcijfers

In ziekenhuis Adrz in Goes liggen nu in totaal 34 coronapatiënten, van wie negen op de ic. In Terneuzen in ziekenhuis ZorgSaam worden nu 21 coronapatiënten verpleegd, van wie vier op de ic. Sinds eind november 2020 zijn deze aantallen niet zo hoog geweest. Ook in april 2021, toen code zwart dreigde, waren de aantallen niet zo hoog als nu.

Van de in totaal 55 coronapatiënten, komen 48 uit Zeeland, zeven uit de regio Dordrecht en Rotterdam. Alle ziekenhuizen in de regio hebben grote toestroom van patiënten.

Snelle stijging overspoelt ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten is de afgelopen weken snel gestegen. Vier weken geleden lagen er nog negen coronapatiënten in de twee Zeeuwse ziekenhuizen. Vorige week waren het 33 patiënten. In de afgelopen week steeg dat naar 55.

Coronapatiënt op de IC in ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Operaties afgezegd en uitgesteld

De twee ziekenhuizen hebben noodgedwongen gewone operaties moeten uitstellen en afzeggen. Bij ziekenhuis ZorgSaam is tien procent van de operaties afgeschaald. Het gaat om eenvoudige operaties. Alle urgente operaties voor ernstige aandoeningen gaan door.

De crisisteams van beide ziekenhuizen hebben dagelijks overleg. De zorg voor coronapatiënten willen zij zo weinig mogelijk ten koste laten gaan van de gewone ziekenhuiszorg. Dat lukt nu beter dan in de afgelopen anderhalf jaar. Tijdens de eerste en tweede golf is bij deze aantallen coronapatiënten de gewone zorg verder afgeschaald geweest.