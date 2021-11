Lange rijen voor de vaccinatiebus van de GGD, maar in de rij wordt nog getwijfeld

"Ik wilde me helemaal niet laten inenten", zegt Nienke Cruson, die daar de tweede prik komt halen. "Ik ben jong en gezond. De kans dat ik er veel last van heb als ik corona krijg is klein. En ik weet niet wat er allemaal precies in dat vaccin zit. Dus ik ben ook bang voor de langetermijneffecten. Ook als je bijvoorbeeld als jonge vrouw zwanger wil worden."

'Je kan niets meer zonder dat groene vinkje'

Toch ziet ze geen andere optie. "Ik wordt in feite gedwongen door alle maatregelen. Want je kan niets meer zonder dat groene vinkje." Ze is dus nog steeds niet overtuigd van de veiligheid van de vaccins, ondanks alle berichtgeving van overheidswege dat het vaccin veilig is, ook voor zwangere vrouwen. Ze staat er dan ook niet met een prettig gevoel. "Nee ik voel me er niet goed bij. Maar het zal moeten, denk ik dan maar."

Een andere twijfelaar in de rij is Karin van de Gruiter. Al heeft zij een heel andere reden om te twijfelen. "Ik krijg de derde vaccinatie, de boosterprik, om medische redenen. Maar in Afrika en in landen als Roemenië zijn er tal van mensen die nog niet één prik gehad hebben en ik krijg al mijn derde! Dat voelt niet goed."

'Geef die van mij maar aan andere mensen'

Het liefst zou ze er daarom van afzien. "Ik heb het gevoel: geef die van mij dan maar aan mensen die het harder nodig hebben. Maar zo werkt het niet. Als ik hem niet neem, gaat die prik niet automatisch naar bijvoorbeeld Afrika toe."

Bovendien is het volgens Van de Gruiter niet voor niets, dat de dokter het aanraadt om die derde prik te nemen. "Ik heb een nierziekte en die boosterprik geeft wel heel veel extra bescherming. Dus neem ik hem, maar wel met een dubbel gevoel."

Groot succes

Deze en andere twijfelaars ten spijt, ziet de GGD Zeeland de vaccinatiebussen als een groot succes. Tot nu toe zijn er 10.881 mensen ingeënt via de pop-up locaties en de vaccinatiebussen. "Ik denk dat we daar heel erg trots op mogen zijn", zegt Niek van Dijke van de GGD Zeeland.

Het is bijzonder werk. "Het is wel heel anders dan die grote priklocaties die we inmiddels gewend zijn. Dus dat was in het begin wel even wennen, ja." Als voorbeeld noemt hij het scenario voor als het gaat regenen. "Dan halen we de paraplu's uit de bus en zetten we een tandje bij om nóg sneller te gaan prikken, zodat mensen minder lang in de regen hoeven te wachten."

Onderdeel van de oplossing

"Je moet soms flexibel zijn in dat soort situaties. Dus sta je soms met de paraplu in de hand met mensen te werken. Dat maakt het ook heel erg mooi werk", zegt Van Dijke. Sowieso vindt hij het een hele eer om deel te nemen aan de vaccinatiecampagne. "Het voelt goed om onderdeel te zijn van de oplossing."