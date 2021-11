Duizenden Zeeuwen als Marcia en Marianne nodig in zorg: 'Het leren is vooral leuk'

Een praktijkles wondverzorging op het Hoornbeeck College in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Ze komen door de gangen aanlopen zoals dat hoort bij echte verpleegsters. Kordate stappen, het hoofd omhoog en een open blik. De tien vrouwen, want dat zijn het, vallen op tussen de pubers met te grote rugzakken en tassen en hangende hoofden.

Een tekort aan duizenden zorgmedewerkers

De vrouwen volgen hier op het Hoornbeeck College een eenjarige opleiding tot verzorgende-IG (individuele gezondheidszorg), enigszins vergelijkbaar met een verpleegkundige. De opleiding voor herintreders in de zorg is één van de initiatieven om personeel te werven voor een baan in de zorg.

Volgens een prognose van Viazorg, die samen met zorg- en welzijnsorganisaties probeert voldoende personeel voor nu en de toekomst te regelen, is er in 2030 een tekort van 2.100 zorgmedewerkers in Zeeland.

Alle studenten hebben al een opleiding in de zorg achter de rug (foto: Omroep Zeeland)

"Welkom, hoe was jullie week?" Corma de Kok is docent en geeft vandaag een praktijkles wondverzorging. Maar eerst is er tijd om even bij te praten. De Kok: "Want juist dat is belangrijk. Het is pittig, de combinatie van werk, studie, thuis een gezin."

De studentes hebben het kort over hun week. Zieken, al dan niet coronagerelateerd. Eén van hen heeft mooi nieuws, ze is zwanger. "Van harte, wat fijn", klinkt het. Dan is het tijd voor actie. Op drie bedden ligt een pop met een fikse wond op de hiel. De Kok: "Mevrouw heeft ook haar heup gebroken."

Ervaring spat eraf

De studentes luisteren naar de casus, stellen gerichte vragen en maken zich dan klaar voor het onderzoek. Je ziet aan alles dat ze ervaring hebben. Hoe zij hun handen wassen, spullen pakken, handschoenen aantrekken. Alles verloopt geroutineerd.

Dat ik nog zo bij kan leren, dat had ik niet verwacht." Marianne Roose, student aan het Hoornbeeck College in Goes

"Hoe is het met u vandaag mevrouw? Ik ga eens naar uw wond kijken." Marianne Roose werkt bij een zorginstelling van ZorgSaam in Hoek. Ze spreekt de pop aan alsof het een echte cliënt is. "Laten we een kussen schuiven onder haar been, dan doet het minder zeer."

Docent De Kok kijkt van een afstand toe en vraagt dan. "Is dit de meest handige positie? Als haar heup gebroken is?" "O nee", zeggen de studenten. "Beter is het om haar te draaien op haar zij."

Alle studenten hebben al eens gewerkt in de zorg en zijn daartoe ook opgeleid. Ze zijn óf vanwege het gezin gestopt met werken óf ze zoeken verdieping in hun huidige werk. Dat laatste geldt voor zowel Marianne Roose als Marcia Everse.

Het werk wordt complexer

Everse werkt in de thuiszorg op Schouwen-Duiveland. "Ik miste wat verdieping. Thuiszorg wordt steeds complexer. Mensen blijven langer thuis en komen ook eerder uit het ziekenhuis. Zo kreeg ik bijvoorbeeld bij een cliënt te maken met het plaatsen van een katheter. Dat mocht ik dan niet doen, moest ik een stap opzij doen. Dat wilde ik niet meer."

Ook krijgt Everse vaker te maken met terminale zorg. "Dat is eigenlijk de mooiste zorg en juist dan moet ik soms afstand nemen. Straks heb ik meer verdieping, kan ik meer verpleegtechnische handelingen zelf doen. Het is een verrijking en verdieping."

Marcia Everse (links) zit na jaren weer in de schoolbanken. Ze vindt de opleiding vooral leuk en verrijkend. (foto: omroep zeeland)

Roose staat versteld van haarzelf. "Ik dacht dat het pittiger zou zijn, moeilijker. Dat ik nog zo bij kan leren, dat had ik niet verwacht," zegt ze lachend.

Ervaring in het leven telt ook

Dit jaar is de derde lichting van deze opleiding van herintreders van de zorg. De Kok: "Ik denk dat het echt één van de oplossingen is. Het is pittig, zo'n jaar. De combinatie van studie, werk en thuis. Maar ze hebben ook ervaring, in het werk en het leven en dat telt ook. Ze zijn gemotiveerd, willen dit echt. En dan heb je na een jaar ook een mooi diploma."

Om 11.00 uur zit de praktijkles erop. Wat wijzer over wondzorg stappen de tien vrouwen naar buiten. Opnieuw de kordate loop, blik vooruit, iemand of iets wacht al ergens op hun aandacht. Een cliënt op het werk, een kind thuis of de nieuwe schoolopdracht voor de volgende keer.

