Fruitteler zorgt voor eigen zoet water: 'Het helpt tegen droogte, nachtvorst én vlooien'

Door de klimaatverandering bloeien fruitbomen tegenwoordig gemiddeld drie weken eerder dan vroeger, met als gevolg dat telers regelmatig last hebben van nachtvorst. Bij Van Hekken zorgt dat ervoor dat er twintig tot dertig procent minder fruit aan de bomen hangt. "Door nachtvorst vriezen de bloesems kapot. Beregening met zoet water is de enige oplossing."

Zoetwaterschaarste

Het probleem van zoetwaterschaarste speelt in heel de provincie. Van Hekken kan geen water uit de grond halen omdat het te diep zit en het water in de sloot is brak. "Halfzout water is slecht voor beregening. Hier op Walcheren en Zuid-Beveland kunnen we zoet water uit de zoetwaterpijplijn halen om te gebruiken, maar dat is behoorlijk duur. Vandaar dat ik het liever zelf opvang via een waterbassin."

Meerdere doeleinden

In totaal is Van Hekken een half jaar bezig geweest om het waterbassin te bouwen. Hij moest graven, een vergunning aanvragen en het bassin plaatsen. "Dat is het zeker waard geweest", zegt hij. "We gebruiken het water uit het bassin om te beregenen op droge dagen, tegen nachtvorst en bij de bestrijding van de perenbladvlo."

Van Hekken kwam erachter dat de vlo niet tegen afwasmiddel kan. "Dat afwasmiddel blijft zitten op de schildjes van de vlo. Even laten drogen en in de avond een uurtje beregenen. Sindsdien hebben we nog amper schade aan de peren dus het werkt goed", vertelt Van Hekken enthousiast.

Fruitteler Rien van Hekken voor zijn zelfgebouwde waterbassin (foto: Omroep Zeeland)

Een eigen waterbassin is volgens Van Hekken de toekomst. "Een andere oplossing is er nog niet. Nederland blijft een agrarisch land, denk aan de Betuwe, Noord-Holland en de Flevopolder waar voldoende zoet water is. Als we niets doen en afwachten dan verliezen we de strijd want de droogte en nachtvorst zal blijven toenemen vanwege de klimaatverandering."