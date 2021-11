Coronacijfers terug omhoog; vier Zeeuwen naar ziekenhuis

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Uit de registraties van het RIVM blijken geen overlijdens als gevolg van corona.

Terneuzen de meeste

Het hoogste besmettingscijfer werd vandaag in Terneuzen genoteerd: 102 gevallen in het laatste etmaal, gemeten tussen tussen 10.00 uur zondagmorgen en 10.00 uur vanmorgen. Het cijfer is in deze stad al vaker boven de honderd geweest. Goes komt op de tweede plaats met 88 besmettingen en Middelburg op de derde plaats met 68.

Per gemeente, absoluut

do 18 nov vr 19 nov za 20 nov zo 21 nov ma 22 nov Borsele 41 71 24 38 42 Goes 78 138 37 60 88 Hulst 59 44 35 69 39 Kapelle 18 47 25 6 32 Middelburg 78 72 65 65 68 Noord-Beveland 13 7 8 4 19 Reimerswaal 46 57 12 21 43 Schouwen-Duiveland 33 55 44 57 39 Sluis 33 28 27 40 44 Terneuzen 107 97 49 79 102 Tholen 55 65 33 45 64 Veere 62 30 21 45 33 Vlissingen 80 56 50 81 60 totaal Zeeland 703 767 430 610 673

In Noord-Beveland hebben ze lange tijd een laag aantal besmettingen gehad, maar vandaag staat de teller plotseling op 19. Daarmee heeft dit dunbevolkte eiland direct de hoogste positie op de ranglijst van besmettingen per 10.000 inwoners: 24,9. Het Zeeuwse gemiddelde is 17,4.

Per gemeente, per 10.000 inwoners

do 18 nov vr 19 nov za 20 nov zo 21 nov ma 22 nov Borsele 18,0 31,1 10,5 16,6 18,4 Goes 20,0 35,4 9,5 15,4 22,6 Hulst 21,4 16,0 12,7 25,0 14,2 Kapelle 13,8 36,1 19,2 4,6 24,6 Middelburg 15,8 14,6 13,2 13,2 13,8 Noord-Beveland 17,0 9,2 10,5 5,2 24,9 Reimerswaal 20,1 24,9 5,2 9,2 18,8 Schouwen-Duiveland 9,7 16,1 12,9 16,7 11,4 Sluis 14,2 12,1 11,6 17,2 18,9 Terneuzen 19,6 17,8 9,0 14,5 18,7 Tholen 20,9 24,7 12,5 17,1 24,3 Veere 28,3 13,7 9,6 20,6 15,1 Vlissingen 18,0 12,6 11,2 18,2 13,5 totaal Zeeland 18,2 19,8 11,1 15,8 17,4

In de alsmaar stijgende zevendagentrend per regio (zie grafiek hieronder) gaan Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren telkens gelijk op. Maar vandaag heeft Zeeuws-Vlaanderen weer een kleine voorsprong genomen op Walcheren. Dat gebeurde op 17 november ook al een keer.

De zevendagenlijn wordt ook wel de 'voortschrijdende week' genoemd. Die wordt berekend door iedere dag de totaalsom te maken van de afgelopen zeven dagen.