Philippine mist Belgen: 'In twee uurtjes tijd kun je niet gezellig tafelen'

Restaurants in Philippine zien in sommige gevallen wel de helft minder klanten (foto: Omroep Zeeland)

"In België kunnen ze langer tafelen", verwijst Leo Taalman van restaurant Place du Marché naar de opgelegde sluitingstijd van 20.00 uur in Nederland. "Als ze naar een restaurant gaan, kiezen ze voor België." Dat kost hem meer dan de helft van zijn klanten. In Philippine komen van oudsher veel Vlamingen, negentig procent van de restaurantbezoekers is Vlaams.

"Bij ons komen vaak families", zegt Taalman. "Die komen niet met z'n tweeën of drieën, je praat makkelijk over acht, tien of twaalf man. Die mensen komen niet alleen voor de honger, ook voor de gezelligheid. Die gaan niet al om 16.00 uur aan tafel."

Veel afbellers

Maar niet alleen de vroege sluitingstijd is een probleem. "Ook de besmettingen", ziet restauranteigenaar Peter Vermeirssen van restaurant Esplanade, een eindje verderop. "We hebben veel afbellers." Gasten die zelf een positieve testuitslag hebben gekregen, in quarantaine moeten of bang zijn voor het hoge besmettingsaantal in Nederland.

Mensen komen hier niet alleen voor de honger, ook voor de gezelligheid." Vlaamse gast in Philippine over de sluitingstijd van 20.00 uur

Beide restaurants zijn normaal op maandag open, maar hebben nu een extra sluitingsdag ingelast. "Doordeweeks is het waardeloos", zegt Vermeirssen. Soms is het niet de moeite om open te gaan." Ook restauranteigenaar Erik de Bruijne van De Mosselbank wordt er moedeloos van. Zijn restaurant is vandaag wel open en heeft tussen de middag nog aardig wat aanloop, maar ook hij ziet het aantal klanten teruglopen:

Toch zijn er ook nog steeds Vlamingen die wél naar Philippine komen. Zoals Anneke en Frank Borgie uit Assenede. Ze komen vaker in Philippine, meestal voor het avondeten, maar: "In twee uurtjes tijd kun je niet gezellig tafelen." Daarom hebben ze deze keer voor de lunch gekozen. Daar hebben ze niet over getwijfeld. Anneke: "Helemaal niet. Als je je aan de regels houdt, voelt het veilig."

Restauranteigenaar Erik de Bruijne van De Mosselbank (foto: Omroep Zeeland)

Toch zijn het juist die regels waar restauranteigenaren mee worstelen. "Het is met name lastig dat de regels iedere keer veranderen", zegt restauranteigenaar Erik de Bruijne. "En dat de regels anders zijn dan in België, terwijl je met hetzelfde virus te maken hebt. Dat is om moedeloos van te worden."