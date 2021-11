Ter Leede schorst eigen keeper na racisme-incident in Hoek

Keeper Mark de Vries van Ter Leede krijgt een rode kaart na een racistische opmerking (foto: Omroep Zeeland)

"Ter Leede is een club die zich distantieert van alles wat met racisme en ongelijkheid te maken heeft", schrijft het bestuur van de club op hun website. "Gelijkheid voor iedereen is een van de kernwaarden van onze vereniging." In afwachting van de straf die De Vries door de KNVB gaat krijgen, wordt hij nu dus al door zijn eigen club uitgesloten van het spelen van wedstrijden. "De straf van de bond zullen wij en Mark de Vries in beginsel accepteren."

De club maakt ook nog excuses aan iedereen die bij het voorval betrokken was. "Vooral aan de speler van Hoek en aan iedereen die zich geraakt voelt door de uitlating van onze speler."

Excuses De Vries

Rond de zestigste minuut ging het afgelopen zaterdag mis in het duel tussen Hoek en Ter Leede. Constansia en De Vries kregen het verbaal met elkaar aan de stok. De Vries riep zwartkop naar Constansia die hem daarvoor een clown noemde. Daardoor werd het onrustig op het veld. Meteen maakte De Vries al excuses en accepteerde hij zijn rode kaart.

Een dag later heeft de doelman nogmaals zijn spijt betuigd door Constansia, scheidsrechter Niels Boel en Hoek-aanvoerder Rik Impens op te bellen. "Wat ik heb gezegd, mag niet, kan en hoort niet. Dit had nooit mogen gebeuren", zei De Vries. De doelman vindt dat hij als een racistisch persoon is neergezet na het incident. "Dat is totaal niet aan de orde. Zo ben ik niet."

Constansia, die de excuses heeft aanvaard, pleitte zaterdag na afloop van het duel voor een lange schorsing van de doelman. De uitspraak van de KNVB wordt een deze dagen verwacht.