Opnieuw bezorgdheid over brandstichting Tholen: 'Ik kan ook een keer de dupe worden'

Op deze plek was vrijdagavond een schuurtje in brand gestoken. (foto: Omroep Zeeland)

"Ik zit helemaal vooraan met mijn tuintje en meestal komt de brandstichter vanaf de hoofdweg af, het terrein op. Ik heb zelf niet veel last, maar je knijpt hem wel altijd of je spullen niet in de fik gaan. Ik heb zelf ook een schuurtje en ik kan ook een keer de dupe worden", vertelt een volkstuinder.

Vooral schuurtjes zijn het doelwit

"Ik zit hier al zo'n vijftien jaar en gelukkig heb ik zelf nooit een brand meegemaakt. Ik zit ook vooraan met mijn tuintje en ik denk dat de brandstichter aan de voorkant toch een beetje huiverig is", vertelt een inwoner van Tholen. Volgens de Tholenaren worden vooral schuurtjes in brand gestoken. Een enkele keer staat het tuintje zelf in brand.

Tholenaren zijn bang dat er deze winter nog meer branden komen bij het volkstuinencomplex. (foto: Omroep Zeeland)

Dat er sprake is van brandstichting gebeurt volgens de inwoners van Tholen al zo'n vijftien jaar en vooral in de wintermaanden. "Het is een brand en soms zelfs twee per seizoen", aldus de tuinierder. In 2020 was het ook in maart en november raak. Over de oorzaak van de brand van vrijdagavond is niets bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.

'Wat moet je eraan doen?'

Ondanks dat de gebruikers van de tuinen elke keer weer schrikken van de brand, hebben zij nog geen maatregelen getroffen. "Wat moet je eraan doen? Als ik stroom had, had ik wel een camera opgehangen, maar die heb ik niet. Het is een beetje angstig."

'Dit gaat nog een hele winter of een heel jaar duren'

De huurders van de moestuinen denken niet dat het bij dit ene brandje blijft en dat het nog wel eens een lange winter kan worden. "Ik maak me niet zoveel zorgen omdat ik vooraan zit, maar als ik mijn moestuin achterop het veld had zou ik mij zeker zorgen maken. Ik denk dat dit nog een hele winter of een jaar gaat duren."