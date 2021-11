Crisisbureau Adrz bezorgd: 'Afschalen reguliere zorg en patiënten worden uitgeplaatst'

Sjors van Lieshout, voorzitter van het crisisbureau van het Adrz (foto: Omroep Zeeland)

"Dat is eerder nog niet geweest", vervolgt Van Lieshout. En dat gaat verschillende consequenties hebben voor de reguliere zorg van het Adrz. "Alleen vandaag hebben we al meer dan negen nieuwe coronapatiënten opgenomen. Tijdens het crisisoverleg van net hebben we afgesproken dat we heel kritisch gaan kijken naar wie we wel of niet morgen kunnen opereren. Er is namelijk gewoonweg geen plek meer."

Nieuwe maatregelen voor het ziekenhuis

Omdat Van Lieshout en zijn collega's voorlopig nog geen daling zien in het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis, willen ze ook kijken naar nieuwe maatregelen. "De piek ligt nog voorbij december, dus we hebben nog wel even te gaan. Misschien moeten we andere maatregelen nemen en nog meer afschalen op de reguliere zorg."

Luister hieronder het gesprek met Van Lieshout terug:

Sjors van Lieshout is bezorgd over het stijgende aantal coronapatiënten in het Adrz

Van Lieshout wil een oproep doen aan alle Zeeuwen: "We zien iedere week nog een stijging van het aantal coronapatiënten hier in het ziekenhuis. Houd je alsjeblieft aan de basismaatregelen. Blijf dat alsjeblieft doen."

Lees ook: