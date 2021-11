Toch noodvluchten bij vliegveld Midden-Zeeland

Vanmorgen liet het vliegveld weten dat de limiet van achthonderd helikoptervluchten bijna was bereikt. Dat betekent dat er geen enkele helikopter meer mag landen of vertrekken vanaf het kleine vliegveld. "De vergunning voor 4.000 vluchten is helemaal in orde. Hij hoeft alleen nog maar gepubliceerd te worden door de provincie, maar dat gebeurt niet," legt Belderok uit.

Hij heeft wel een vermoeden waarom. "Wij hebben de indruk dat een teleurgestelde partij, die de aanbesteding van het Search & Rescuecontract verloren heeft, voor onrust zorgt."

Gevolgen voor helikopterverkeer

Het uitblijven van de publicatie heeft grote gevolgen voor het helikopterverkeer in Arnemuiden. "Voor het vliegveld heeft het in deze laatste zes weken van het jaar nauwelijks financiële gevolgen. Het is vooral vervelend voor de gebruikers van de helikopters. Het controleren van de leidingen van de hoogspanningskabels en het onderhoud van de windmolenparken door Ørsted kunnen nu niet doorgaan," zegt Belderok.

Ørsted laat in een reactie weten dat het bedrijf op de hoogte is gesteld van de sluiting van Midden-Zeeland voor hun helikopters. "Wij bestuderen nu wat de gevolgen hiervan voor ons zijn en welke eventuele alternatieven er zijn in het geval er toch helikopterverkeer nodig is voor ons windpark," aldus Stefan de Bruijn, woordvoerder Nederland van Ørsted.

