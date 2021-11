Topstuk onder Zeeuwse hamer: 'Ik ben best gespannen, want het kan een half miljoen opleveren'

René de Visser bij het schilderij dat morgen onder de hamer gaat (foto: René de Visser)

"Ik ben toch wel een beetje gespannen", zegt René de Visser van het Zeeuws Veilinghuis. "Het is drie jaar geleden dat het veilinghuis zo'n klapper had onder de hamer, want een stuk boven de 100.000 euro zie je tegenwoordig amper meer."

Het schilderij van Willem Gerard Hofker is volgens De Visser dan ook echt een topstuk, dat tot voor kort gewoon bij iemand thuis hing. De huidige eigenaar kocht het in 1961 van de schilder, die het 1938 op het Indonesische eiland Bali maakte.

Het schilderij met de Balinese danseres Ni Sadra wordt onder de hamer gebracht (foto: Zeeuws Veilinghuis)

Het had niet veel gescheeld of het schilderij was er niet meer geweest. Een aantal jaren geleden brak er brand uit in het huis van de huidige eigenaar. Het werd gered, maar daardoor kwam wel de gedachte om het te verkopen.

Luister hieronder het gesprek met René de Visser terug:

René de Visser van het Zeeuws Veilinghuis vertelt over het schilderij

Gek genoeg is het topstuk in Nederland helemaal niet zo bekend, maar volgens kenners is het "Rijksmuseumkwaliteit". "Daar zal het niet komen te hangen", zegt De Visser. "De verwachting is dat het weer teruggaat naar Indonesië. Daar willen mensen er veel voor betalen, waardoor ze hier in Nederland afhaken." Ook speelt mogelijk mee dat het schilderij een koloniaal verleden heeft, waardoor het hier niet populair is.

Sfeer van veiling is bepalend

De Visser verwacht dat er zo'n zeven tot negen bieders morgen mee gaan doen. Zij kunnen dat doen in de zaal, via de ouderwetse bordjes, maar ook via internet of telefoon. De meesten zullen kiezen voor een geluidsverbinding met Middelburg.

Het startbedrag is een kwart miljoen, maar het zal naar verwachting veel meer opleveren. Of het oude veilingrecord van het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg van 720.000 euro wordt overtroffen? "De sfeer is morgen heel belangrijk", aldus René de Visser. "Het moet goed lopen en wie weet kan het een nieuw record worden."