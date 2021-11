Oostenrijk in lockdown, maar Zeeuwse Evelien brengt haar kinderen 'gewoon' naar school

Evelien vanuit Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

"Maar die van mij heb ik gebracht hoor vanochtend", zegt Evelien. "Ik heb even gepolst bij de andere moeders en die brengen hun kinderen ook gewoon. Het gaat er niet om dat ik geen zin heb om ze thuis te houden, maar m'n kinderen hebben door die lockdowns gewoon te veel gemist vorig jaar. Ze hebben het gewoon nodig om op school te zijn."

Zo lang de scholen in Oostenrijk niet volledig op slot gaan, blijft Evelien haar kinderen brengen. "Dan moeten ze misschien strenger zijn en de scholen echt op slot doen, want nu hebben we nog een keuze. Maar echt op slot doen kan ook niet, want er zijn natuurlijk ouders die in de zorg werken of de supermarkt en die kunnen niet met hun kinderen thuisblijven."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Evelien Thielen is elf jaar geleden vanuit Vlissingen naar Oostenrijk vertrokken. Ze woont met haar gezin in het toeristische dorpje Ehrwald, aan de voet van de Zugspitze.

De lockdown in Oostenrijk wordt over tien dagen geëvalueerd en moet uiterlijk op 13 december aflopen. Na de lockdown zal de 2G-regel weer gelden, wat betekent dat je gevaccineerd of genezen moet zijn en dit moet kunnen aantonen voor toegang tot veel plekken.

Prikplicht vanaf 2022

"Vanaf februari 2022 krijgen we natuurlijk ook een prikplicht", zegt Evelien. "Door die aankondiging zie je dat heel veel mensen nu toch hun prik gaan halen. We weten namelijk niet wat de consequenties zijn als je alsnog kiest om je niet te laten vaccineren."