Zeeuws weekaantal coronabesmettingen stijgt boven de 4.000

Meer dan 4.000 besmettingen in één week (foto: ANP)

Omroep Zeeland houdt sinds het begin van de coronapandemie de onderstaande weekcurve bij. Het cijfer van afgelopen week is bijna het dubbele van de week ervoor, toen het RIVM tot 2.226 kwam.

Ziekenhuisopnamen in blauw

Op dezelfde schaal als de rode lijn is de blauwe lijn onderin getekend, die het aantal ziekenhuisopnamen per week weergeeft. Ga met de muis over de lijnen voor de totalen per week.

Vanaf week 40, die op maandag 4 oktober begon, gaat de curve steil omhoog. Dat is de najaarsgolf, die nog steeds aanhoudt. De meeste besmettingen tijdens die najaarsgolf deden zich in Middelburg voor namelijk 1.414.

Reimerswaal het ergst getroffen

Maar de inwoners van Reimerswaal zijn het ernstigst getroffen, omdat zij in verhouding tot het aantal inwoners de meeste nieuwe besmettingen in Zeeland hebben, 462. Het laagste cijfer wat dat betreft heeft Noord-Beveland: 186 nieuwe besmettingen per 10.000 inwoners.

Ga met de muis over de kaart voor de cijfers per gemeente. Het Zeeuwse totaal in de najaarsgolf is 11.169, wat 288 nieuwe besmettingen per 10.000 inwoners is.