Buurtbewoners klagen over verkeersdrukte bij Vlissingse teststraat: 'Het is hier net de Formule 1'

De teststraat bevindt zich aan de Sottegemstraat, maar het verkeer rijdt ook door de omliggende straten. De buurtbewoner vervolgt zijn ongenoegen: "Het is belachelijk, schandalig. Ze kunnen er niet langs, dus dan gaan ze het liefst zo hard mogelijk over de stoep waar ook kinderen lopen."

Drukte van jewelste

Een andere buurman ergert zich ook aan het vele verkeer in zijn straat: "Sinds dag één is het echt een drukte van jewelste. Zelfs zondags. Ze zijn om half negen al aanwezig. Het ergste is gewoon dat ze tegen het verkeer inrijden en bewoners niet uit de straat kunnen. Het is gewoon altijd druk."

Bij de teststraat in Vlissingen staan flinke rijen auto's (foto: Omroep Zeeland)

Wanneer hij zijn hond uitlaat, kan hij niet om de wachtende auto's heen: "Of ik nou naar links ga of naar rechts, ik zie continu die wagens. Die mensen laten zich testen en zijn weer weg, maar ik woon er dertig meter vandaan. Dat is toch een verschil. Je wordt er elke dag mee geconfronteerd."

Tot 's avonds laat bonken op de deuren

Niet alleen de verkeersdrukte is een doorn in het oog. De bewoner van nummer 56 woont pal tegenover de teststraat. Hij heeft maatregelen getroffen omdat mensen zijn woonhuis vaak aanzien voor de teststraat: "Vooral Duitsers en Belgen denken dat ze hier moeten zijn. Ze bonken tot 's avonds laat op de deuren. Ik heb dus een briefje achter het raam gehangen dat het hier geen testpoli is. Toch blijven ze gewoon aanbellen."

Eén van de buurtbewoners hoopt dat de teststraat uit de woonwijk zal verdwijnen: "Er is genoeg ruimte in Vlissingen. Verplaats de tent dus naar een gebied waar omwonenden er geen last van hebben."