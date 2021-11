Goedemorgen! Vragen over PFAS, bezorgdheid in de glastuinbouw en bijzonder schilderij onder de hamer

Glastuinbouw in de polders rondom Ritthem (foto: Ria Overbeeke)

In de glastuinbouw maken Zeeuwen zich al een tijd zorgen over de alsmaar stijgende gasprijzen. Veel gewassen zijn afhankelijk van een aangename temperatuur in de kas en dat betekent dat de stookkosten erg hoog zijn. Sommige ondernemers voelen zich daardoor genoodzaakt om heel andere bedrijfskeuzes te maken. Zo ook Koos in 't Anker uit Veere. Je leest er later vandaag meer over op omroepzeeland.nl.

René de Visser bij het schilderij dat onder de hamer gaat (foto: René de Visser)

En als je toch het verhaal van Koos gaat lezen, neem dan ook even de tijd voor dit artikel: in het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg wordt vandaag een heel bijzonder schilderij geveild: 'Ni Sadri Legong Klandis' van schilder Willem Gerard Hofker. De verwachting is dat het minstens 500.000 euro gaat opleveren.

Een donkere lucht In aankomst boven de Westerschelde (foto: Kristian de Winter)

Dan opnieuw een bericht over de bezorgdheid over onze Zeeuwse wateren. De Partij van de Arbeid in Terneuzen wil weten waarom geen enkele instantie eerder aan de bel heeft getrokken over een rapport van de Internationale Scheldecommissie (ISC) dat sinds 2019 op zich laat wachten. In het rapport staan gegevens over het giftige PFAS. De vervuiling van de Westerschelde met PFAS is al zeker twee jaar bekend, maar met die kennis is niets gedaan.

Herfstkleuren vanuit de lucht in het Veerse bos (foto: Leon Joosse)

Het weer

Een bewolkte dag dus en later vandaag valt er af en toe wat (mot)regen. Het wordt ongeveer 10 graden. Later vandaag kan de zon zich even laten zien, maar het zal niet uitbundig zijn, verwacht onze weerman.