Glastuinders slaan andere weg in door hoge gasprijzen: 'Iedereen is hard aan het rekenen geslagen'

Zo ook Koos in 't Anker uit Veere. Hij nam jaren geleden samen met zijn broer de komkommerkwekerij van zijn vader over. Nu is 2.700 vierkante meter van die kwekerij omgebouwd en wordt er paksoi geplant. Deze groente heeft geen extra warmte nodig en zorgt dus niet voor hoge stookkosten.

Koos: "Het is een experiment dus we beginnen klein om te kijken of we het wat vinden. Ook hebben we buiten nog twee hectare grond en daar willen we misschien ook andere groentes gaan telen. Verder hebben we besloten om niet in januari weer te beginnen met het planten van nieuwe komkommers, maar pas in februari en april. Die eerste maanden van het jaar zijn het koudst, dus dan stook je meer. En ook zijn de gasprijzen in het eerste kwartaal altijd hoger."

Aan het rekenen

Bij branchevereniging Glastuinbouw Nederland zien ze ook dat ondernemers andere keuzes maken. Alexander Formsma: "Er worden een heleboel maatregelen getroffen: ondernemers die langer wachten met een nieuwe teelt en dus nu juist helemaal niets doen. Sommigen telen wel door en accepteren de hoge prijs en weten wat het gaat kosten. Andere ondernemers belichten normaal gesproken wel en doen dat nu juist niet. Iedereen is hard aan het rekenen geslagen om de juiste maatregelen te treffen voor deze winter."

Wel benadrukt Formsma dat niet alle glastuinders andere keuzes hoeven te maken. Sommigen hebben de gasprijs voor enkele jaren vastgezet voordat de stijging werd ingezet.

Paksoi in de omgebouwde kas (foto: Omroep Zeeland)

Spannend zijn de andere manieren van telen voor de glastuinbroers In 't Anker wel. De kennis en ervaring ligt toch bij de komkommerteelt: "En daar hebben we ook jarenlang in geïnvesteerd", vertelt Koos. "Ik zie het als een uitdaging. Alleen je merkt ook dat door de hoge gasprijzen alle prijzen oplopen. De plantprijzen lopen op, de prijzen van meststoffen zijn met twintig procent omhoog gegaan, het transport wordt duurder. Alles wordt duurder en dat knaagt toch wel aan je."

Isoleren

Tegelijk willen de broers ook investeringen doen die duurzaam zijn. De gevels van de kas en één van de twee warmte-opslagtanks moeten nog een nieuw laagje isolatie krijgen, maar er komt ook een nieuw schermdoek zodat de warmte in de kas beter vastgehouden kan worden. Investeringen die ze eigenlijk over een langere tijd uit zouden smeren, worden nu eerder gedaan. "We hebben geluk dat we best wat goede jaren hebben gehad, want anders zit je toch met een probleem."

Verduurzaming kost geld

Ondanks dat ondernemers nu verplicht worden om duurzamere keuzes te maken, helpt dit juist niet voor de energietransitie, vindt Alexander Formsma van Glastuinbouw Nederland. "Natuurlijk onderstrepen deze gasprijzen het belang van die energietransitie, maar op korte termijn slaan de hoge gasprijzen de investeringscapaciteit voor bedrijven weg. En je hebt één ding nodig voor verduurzaming en dat is geld. Als dat er niet is door dit soort energieprijzen, dan kun je ook niet goed verduurzamen."