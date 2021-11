Koud weer in aantocht, dit weekend mogelijk buien met hagel of natte sneeuw

Natte sneeuw op het raam (foto: Astrid Wiessner Hoog)

Verwacht nu niet dat je de wortels die je hebt gekocht voor het paard van Sinterklaas meteen kunt gebruiken als neus voor een sneeuwpop. Als er neerslag valt, gaat het om hagel en mogelijk ook natte sneeuw. Duidelijk is volgens Havinga wel dat het kouder wordt.

Kletsnatte sneeuw

"We gaan de waterkoude kant op", zegt de weerman. "Met vrijdag en in het weekend maxima van 4 of 5 graden. Bij de buien die we gaan krijgen, is er kans op wat hagel of natte sneeuw. Het is dan wel kletsnatte sneeuw, maar het kan."

Voor wie morgenochtend de weg op moet, heeft de weerman ook nog een waarschuwing. Vannacht is er vochtige lucht en weinig wind. Omdat het zo vochtig is kan er nevel en mist ontstaan. "Het kan best een tijdje duren voordat het is opgelost."

