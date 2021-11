Miljonairswedstrijd Veere-Vlissingen: 800-300

In twee jaar tijd is het aantal miljonairshuishoudens in Zeeland met een kwart toegenomen (foto: Julia Lazarova, Getty Images)

In twee jaar tijd is het aantal miljonairshuishoudens in Zeeland met een kwart toegenomen, van 5.300 naar 6.700. Dat blijkt uit de meest recente CBS-cijfers, op basis van 2020. Het gaat bij de becijfering om vermogen, het geld kan ook in onroerend goed zitten. En onroerend goed wordt in de huidige woningmarkt snel méér waard.

Gemeenten met betrekkelijk veel boeren zijn eerder miljonairsgemeenten (vanwege het bezit van landbouwgrond), dan hun stedelijke buurman. Schouwen-Duiveland, heeft met afgerond 1.000 huishoudens van één miljoen of meer de toppositie in de provincie.

Rijkdom op de kaart

Bekijk op onderstaande kaart hoe de rijkdom over Zeeland is verdeeld. Net als in de rest van Nederland lijken ook in Zeeland rijke mensen een voorkeur te hebben voor wonen in de nabijheid van de Noordzee.

Ga met de muis over de kaart voor de details per gemeente.

In Zeeland is 3,8 procent van alle huishoudens goed voor één miljoen of meer. Dat is iets meer dan het landelijke gemiddelde van 3,5 procent. Toch kun je niet zeggen dat de Zeeuwse 'miljonairsdorpen' goed meedoen met de rest. Veere komt op de Nederlandse ranglijst op de achttiende plek terecht. Bovenaan die lijst staat het Noord-Hollandse Bloemendaal. Daar is 26,9 procent van alle huishoudens goed voor een miljoen of meer.

Vlissingen kan zichzelf op de tiende plaats van onder terugvinden op de ranglijst. Helemaal onderaan staan enkele Zuid-Limburgse gemeenten.

