Zeeuwse sterkast geveild voor 24.000 euro en keert terug naar Zeeland

De Zeeuwse sterkast, waarvan er nog vier over zijn. (foto: Omroep Zeeland / SOB)

De sterkast uit circa 1690 is één van de vier exemplaren die wereldwijd bekend zijn. De andere drie staan in musea, onder meer in de Schotse Huizen in Veere. Van de koper is alleen bekend dat hij in Zeeland woont. De kast is van buiten de provincie bij veilinghuis De Jager in veiling gebracht. Daarmee keert Zeeuws erfgoed weer terug, aldus veilingmeester Arno de Jager.

Van 5.000 naar 24.000 euro

De hamerprijs is bijna het vijfvoudige van de startprijs van 5.000 euro. De sterkast, ook wel sterkabinet genoemd, dankt z'n naam aan de stervormige versieringen op de voor- en binnenzijde van de kastdeuren. Het zeldzame meubelstuk is ingelegd met kostbare houtsoorten en is destijds gemaakt voor een vermogende Zeeuwse opdrachtgever.

Andere topstukken

Ook andere topstukken uit Zeeuwse collecties zijn voor forse bedragen van de hand gegaan. Een 17e-eeuwse Haagse klok van Pieter Visbagh heeft 32.000 euro opgebracht, een gouden polshorloge van Breguet wisselde voor 40.000 euro van eigenaar en een staand horloge van Ahasverus Fromanteel is voor 22.000 euro onder de hamer gegaan.

Een Russische icoon, een stel Chinese yenyen-balustervazen uit de Kanxi-dynastie (1661-1722) en een paar porseleinen Qianlong borden (1735-1796) brachten elk 12.000 euro op.

Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden.