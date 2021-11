Adri Franke is geen trainer meer, maar wil vrouwenvoetbal nog steeds verder helpen

Franke is ontevreden over de ontwikkeling van het Zeeuwse vrouwenvoetbal. Hij deed daar wat pittige uitspraken over. Zo zouden de speelsters 'elke vorm van voetbalgogme' missen en zou 'zelfreflectie is niet hun sterkste kant' zijn. Die uitspraken werden hem niet in dank afgenomen. Zijn voormalige team reageert op Frankes uitspraken:

De woorden waren misschien hard, maar het is hoe het er in het Zeeuwse vrouwenvoetbal voor staat, volgens Franke. Volgens hem is het belangrijk dat "iedereen de kans krijgt om op háár niveau te voetballen". En dat is "met de kleine clubjes op Walcheren en misschien wel in heel Zeeland heel erg lastig aan het worden". Dus moet je samenwerken, vindt Franke. En daar gaat het mis.

Adri Franke geniet nog wel van vrouwenvoetbal, maar trainer zijn, dat wil hij niet meer (foto: Omroep Zeeland)

"Je ziet nu dat er bij een club twee á drie goede speelsters zijn. Daar gaan ze dan een team omheen bouwen, maar het niveauverschil is zo groot dat het damesvoetbal daardoor niet beter wordt." Want misschien trekken de mindere speelsters zich nog wel op aan hun betere ploeggenoten, maar voor de talentontwikkeling doet het niets, legt Franke uit.

'Andere sfeer zorgt voor beter spel'

"Als je de wat fanatiekere speelsters bij elkaar zet, kan iedereen op dát niveau spelen. En dan krijg je ook een andere sfeer en volgens mij ook een beter spelletje. Eén nadeel: wij zitten in Zeeland. En dus moeten we altijd ver reizen. En daar zit ook niet iedereen op te wachten."

Adri Franke zette zich bijna vijftig jaar in voor het vrouwenvoetbal. (foto: Omroep Zeeland)

Samenwerken is dus een must, vindt de oud-voetbaltrainer. Door dat te doen, kan er doorgeselecteerd worden en kan het niveau omhoog. De clubs kunnen niet te lang meer wachten om dit goed op poten te zetten, waarschuwt Franke.

7 tegen 7

"Het zou best eens zo kunnen zijn dat er over tien jaar andere wedstrijden zijn, 7 tegen 7 bijvoorbeeld. Of 9 tegen 9. Dat we de teams niet meer vol kunnen krijgen." Maar het tij kan nog gekeerd worden. En daar wil Adri Franke best bij helpen. Niet meer als trainer - dat ziet hij zichzelf niet meer doen - maar meedenken over een visie voor een betere ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, dat doet hij met liefde en plezier.