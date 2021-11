Sinterklaas en kerstman zijn dit jaar meer kwijt aan speelgoed

Speelgoedwinkels zien de prijzen stijgen (foto: ANP)

Door de verschillende lockdowns als gevolg van de coronapandemie zijn er verstoringen in de aanvoerketen geweest, legt de hoogleraar uit. "Veel van het speelgoed komt uit Azië. Als daar fabrieken en havens dichtgaan en fabrieken moeten sluiten omdat personeel ziek is, krijg je aanvoerproblemen." Maar ook de handelsoorlog tussen Amerika en China en het schip dat het Suezkanaal blokkeerde zorgen voor oplopende prijzen.

Nog meer redenen

Maar Mosselmans weet nog meer redenen op te sommen: "Er wordt meer online besteld, waardoor de vraag naar karton stijgt, containers worden duurder en ook is er een probleem met computerchips. Ook die zijn schaarser en dus ook duurder. En dat heeft gevolgen voor de speelgoedwinkel."

Miranda Huijer helpt één van de klanten in haar winkel (foto: Omroep Zeeland)

Zoals voor Miranda Huijer van speelgoedwinkel Intertoys in Zierikzee. "Playstationcontrollers zijn niet meer te krijgen, omdat de chips niet leverbaar zijn." En daardoor belandt de spelcomputer vaak ook niet in de winkel. "De Playstation 5 is een product met een lange wachtlijst. Eerst stonden er negentig mensen op de lijst, nu zijn dat er nog dertig. Ook dat heeft met de chips te maken." De verkoper verwacht daarom niet dat veel mensen de spelcomputer dit jaar van het verlanglijstje af kunnen strepen.

In de toekomst zal het probleem met de chips minder urgent zijn, verwacht Mosselmans. Hij ziet dat grote merken ook fabrieken in het westen bouwen voor de productie van chips. "Dat heeft tijd nodig. Ik denk niet dat we op korte termijn veranderingen kunnen verwachten."

Lokaal kopen wordt populairder

De hoogleraar denkt dat lokaal kopen in de toekomst weer populairder wordt, omdat er belasting betaald moet worden voor producten die buiten de EU worden besteld. Het pakketje heb je dan ook minder snel in huis. "Dat is positief voor de speelgoedwinkel", aldus Mosselmans.

Luister het hele gesprek met Mosselmans en Huijer terug over de prijs van decemberaankopen