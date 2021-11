Corona in Zeeland: twee doden, besmettingen onder de 600

(foto: Omroep Zeeland)

De top wordt vandaag gevormd door Middelburg (86 nieuwe besmettingen) en Terneuzen (84). De plotselinge verhoging van het besmettingencijfer in Noord-Beveland (gisteren 19) heeft zich vandaag niet herhaald. Het is daar nu bij 6 gebleven, het laagste van Zeeland.

Aantal besmettingen per gemeente

vr 19 nov za 20 nov zo 21 nov ma 22 nov di 23 nov Borsele 71 24 38 42 27 Goes 138 37 60 88 77 Hulst 44 35 69 39 43 Kapelle 47 25 6 32 28 Middelburg 72 65 65 68 86 Noord-Beveland 7 8 4 19 6 Reimerswaal 57 12 21 43 50 Schouwen-Duiveland 55 44 57 39 37 Sluis 28 27 40 44 18 Terneuzen 97 49 79 102 84 Tholen 65 33 45 64 44 Veere 30 21 45 33 31 Vlissingen 56 50 81 60 61 totaal Zeeland 767 430 610 673 592

De gemeente Reimerswaal is op dit moment met 21,8 besmettingen per 10.000 inwoners relatief de ernstigste brandhaard van Zeeland. De gemeente Sluis heeft met 7,7 besmettingen per 10.000 inwoners het laagste relatieve cijfer.

Cijfer per 10.000 inwoners en per gemeente

vr 19 nov za 20 nov zo 21 nov ma 22 nov di 23 nov Borsele 31,1 10,5 16,6 18,4 11,8 Goes 35,4 9,5 15,4 22,6 19,8 Hulst 16,0 12,7 25,0 14,2 15,6 Kapelle 36,1 19,2 4,6 24,6 21,5 Middelburg 14,6 13,2 13,2 13,8 17,5 Noord-Beveland 9,2 10,5 5,2 24,9 7,9 Reimerswaal 24,9 5,2 9,2 18,8 21,8 Schouwen-Duiveland 16,1 12,9 16,7 11,4 10,8 Sluis 12,1 11,6 17,2 18,9 7,7 Terneuzen 17,8 9,0 14,5 18,7 15,4 Tholen 24,7 12,5 17,1 24,3 16,7 Veere 13,7 9,6 20,6 15,1 14,2 Vlissingen 12,6 11,2 18,2 13,5 13,7 totaal Zeeland 19,8 11,1 15,8 17,4 15,3

De zevendagentrend in Zeeland is aan het afvlakken. Met uitzondering van Zeeuws-Vlaanderen is er overal nog maar een heel lichte toename. Het betrekkelijk lage cijfer in Sluis maakt dat het in Zeeuws-Vlaanderen nu een fractie beter gaat dan gisteren.

Voortschrijdende week

Onderstaande grafiek laat de trend per regio zien. De zevendagenlijn wordt ook wel de 'voortschrijdende week' genoemd. Per dag wordt het totaal van de afgelopen zeven dagen berekend.