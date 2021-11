Meer dan een half miljoen voor schilderij Willem Gerard Hofker

"Willem Gerard Hofker behoort tot de schilders waar echt iedere verzamelaar iets van wil hebben en dit is het laatste schilderij dat nog te koop is van hem van dit kaliber. Zo groot, zo mooi uitgewerkt. Dit soort stukken hangen alleen nog in musea. Dat maakt het heel bijzonder", vertelt De Visser enthousiast.

Spannende veiling

Voor de veiling liep de spanning al wat op in het veilinghuis. "Ik heb vannacht minder goed geslapen. Ik moet ook aan veel dingen denken met allemaal internationale bellers. En je wilt natuurlijk een goede opbrengst hebben voor de verkopers van het werk."

Een close-up van het geveilde schilderij (foto: Omroep Zeeland)

De huidige eigenaar kocht het in 1961 van de schilder, die het in 1938 op het Indonesische eiland Bali maakte. Op het doek staat de Balinese danseres Ni Sadri. "Zij was in die tijd enorm populair", legt De Visser uit. "Echt een beroemdheid. Hij heeft ook veel moeite moeten doen om haar zo ver te krijgen voor hem te poseren."

Verstopt in het jappenkamp

Volgens de directeur is het een doek met geschiedenis. "Tijdens de oorlog kwam Hofker op Bali in een jappenkamp terecht. Daar heeft hij het werk moeten verstoppen. Na de oorlog heeft hij het gehouden tot het verkocht werd tijdens een tentoonstelling in 1961. Hij was er blijkbaar heel erg op gesteld."