Honderden zorgmedewerkers krijgen boosterprik: 'We kunnen ons geen zieken permitteren'

500 medewerkers van ZorgSaam kregen vandaag hun boosterprik. De rest van de week komen daar nog zo'n 2.500 medewerkers bij. Morgen start ziekenhuis Adrz met de derde prik voor de medewerkers. Eind deze week is de verpleeghuissector aan de beurt.

'Een ziekteverzuim van gemiddeld 10 procent'

Volgens woordvoerder René Maas van ziekenhuis ZorgSaam zorgt het ziekteverzuim van het personeel voor een knelpunt in het ziekenhuis en is het daarom belangrijk dat de medewerkers er alles aan doen om zich te beschermen tegen het coronavirus. "ZorgSaam heeft in no time een vaccinatieweek op touw gezet, juist om het ziekteverzuim voor te zijn", vertelt hij.

De eerste vijfhonderd medewerkers hebben vandaag hun boosterprik gehad (foto: Omroep Zeeland)

"Het gaat om een ziekteverzuim van gemiddeld 10 procent onder de medewerkers, normaal willen we dat percentage onder de 5 procent houden. De medewerkers zijn wel minder ziek, omdat zij hun vaccinaties hebben gehad, maar alsnog zien wij ziekteverzuim. Zeker met de zorg die nu volstroomt, kunnen we ons dat eigenlijk niet permitteren", vertelt hij.

Toch willen niet alle medewerkers gevaccineerd worden met een eerste, tweede of derde prik, vertelt Melissa Meiresonne, manager acute zorg bij ZorgSaam. "Die medewerkers proberen we zo goed mogelijk te informeren en daardoor alsnog over te halen. De situatie wordt namelijk moeilijk als ook onze medewerkers besmet raken."

Ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland)

Op dit moment liggen er vier besmette coronapatiënten op de intensive care van ZorgSaam. "Veertien liggen er op het verpleegcohort. Dat zorgt voor grote druk bij ons en we hebben nog geen uitzicht op afname van het aantal coronapatiënten", vertelt Meiresonne verder. "We kunnen ons cohort nog verder uitbreiden, zodat we meer coronapatiënten aan zouden kunnen, maar dan moeten we afschalen op de klinische zorg en de operaties. Het is het een of het ander, je kan het niet allebei in de lucht houden. En zieke medewerkers kunnen we er niet bij hebben."

De situatie in verpleeghuizen

In de verpleeghuizen heeft ZorgSaam alles nog relatief goed onder controle, volgens Meiresonne. "Af en toe hebben we een enkele besmetting, maar we hebben geen grote uitbraken. Wel merken we dat er een grote druk heerst om alles onder controle te houden op het moment dát iemand besmet is. Want die personen moeten we dan isoleren."

Boosterprik voor 'gewone Zeeuwen'

Zeeuwen die door het RIVM uitgenodigd zijn voor een boosterprik kunnen vanaf vandaag op elf locaties in Zeeland terecht. Wil je weten waar dat kan? Bekijk dan de tabel hieronder.

Locaties waar je een boosterprik kunt halen

Plaats Locatie Geopend Tholen Dorpshuis Meulvliet maandag en dinsdag Zierikzee Adrz woensdag en donderdag Colijnsplaat De Brug vrijdag Burgh-Haamstede Sporthal Westerschouwen zaterdag Vlissingen naast de Lange Muur vrijdag en zaterdag Middelburg ZEP woensdag en donderdag Domburg Schuttershof maandag en dinsdag Goes Zeelandhallen maandag tot en met donderdag Hulst Reynaertland vrijdag en zaterdag Terneuzen Snowworld maandag tot en met donderdag Oostburg De Eenhoorn vrijdag Sluis MFC De Keure zaterdag

Ook Zeeuwen die hun eerste of tweede coronaprik (zonder afspraak) willen halen, kunnen op deze locaties terecht. Wel heeft de GGD verschillende wachtrijen opgesteld. De wachttijden voor een boosterprik of een prik zonder afspraak kunnen van elkaar verschillen.